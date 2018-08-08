Прогноз погоди на 9 серпня: всі області України охоплять сонце та спека
Погода в Україні у четвер, 9 серпня, надалі буде сухою, сонячною та дошкулятиме або ж тішитиме спекою. Опадів не очікується у жодному регіоні країни.
Про це у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.
Ясно, сонячно, білі хмарки, сухе повітря. Температура повітря також поки що чудова – +24+28 градусів, на Закарпатті +28+32 градуси, на півдні України та у східних областях +26+30 градусів,
– мовиться у повідомленні синоптика.
Читайте також: Доки у серпні триватиме спека: прогноз від синоптика
Водночас погода у Києві 9 серпня буде сухою та спекотною з денною температурою повітря до +28 градусів.
Діденко зазначила, що з понеділка, 13 серпня, в Україні передбачається посилення спеки.
Прогноз погоди на четвер, 9 серпня, у містах України:
Ужгород – +30...+32
Львів – +27...+29
Івано-Франківськ – +26...+28
Тернопіль – +27...+29
Чернівці – +27...+29
Хмельницький – +26...+28
Луцьк – +27...+29
Рівне – +27...+29
Житомир – +26...+28
Вінниця – +27...+29
Одеса – +29...+31
Миколаїв – +29...+31
Херсон – +28...+30
Сімферополь – +29...+31
Кропивницький – +25...+27
Черкаси – +25...+27
Чернігів – +25...+27
Суми – +25...+27
Полтава – +26...+28
Дніпро – +26...+28
Запоріжжя – +27...+29
Донецьк – +25...27
Луганськ – +25...+27
Харків – +25...+27
Київ – +25...+27