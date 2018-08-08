Прогноз погоди на 9 серпня: всі області України охоплять сонце та спека

Погода в Україні у четвер, 9 серпня, надалі буде сухою, сонячною та дошкулятиме або ж тішитиме спекою. Опадів не очікується у жодному регіоні країни.

Про це у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

Ясно, сонячно, білі хмарки, сухе повітря. Температура повітря також поки що чудова – +24+28 градусів, на Закарпатті +28+32 градуси, на півдні України та у східних областях +26+30 градусів,

– мовиться у повідомленні синоптика.

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Водночас погода у Києві 9 серпня буде сухою та спекотною з денною температурою повітря до +28 градусів.

Діденко зазначила, що з понеділка, 13 серпня, в Україні передбачається посилення спеки.

Прогноз погоди на четвер, 9 серпня, у містах України:

Ужгород – +30...+32

Львів – +27...+29

Івано-Франківськ – +26...+28

Тернопіль – +27...+29

Чернівці – +27...+29

Хмельницький – +26...+28

Луцьк – +27...+29

Рівне – +27...+29

Житомир – +26...+28

Вінниця – +27...+29

Одеса – +29...+31

Миколаїв – +29...+31

Херсон – +28...+30

Сімферополь – +29...+31

Кропивницький – +25...+27

Черкаси – +25...+27

Чернігів – +25...+27

Суми – +25...+27

Полтава – +26...+28

Дніпро – +26...+28

Запоріжжя – +27...+29

Донецьк – +25...27

Луганськ – +25...+27

Харків – +25...+27

Київ – +25...+27



Прогноз погоди на 9 серпня від Укргідрометцентру