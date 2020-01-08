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      Прогноз погоды на 9 января: Украину накроют дожди с мокрым снегом

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      Прогноз погоды на 9 января / vlasno.info

      Погода в Украине в четверг, 9 января, будет влажной и без солнца. Во всех регионах, кроме востока и юга, ожидаются дожди с мокрым снегом.

      Температура воздуха днем на западе, севере и в центре составит от -1 до +2 градусов. Дожди с мокрым снегом будут идти целый день, свидетельствует информация на сайте Укргидрометцентра.

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      В то же время температура на юге и востоке Украины составит от -1 до +3 градусов. Сухо будет только на Харьковщине, Донетчине, Луганщине, Днепропетровщине, Запорожье, Николаевщине, Херсонщине, Одесщине и в Крыму.

      Прогноз погоды на четверг, 9 января, в городах Украины:

      Ужгород – -1…+1

      Львов – 0…+2

      Ивано-Франковск – 0…+2

      Тернополь – 0…+2

      Черновцы – 0…+2

      Хмельницкий – 0…+2

      Луцк – 0…+2

      Ровно – 0…+2

      Житомир – 0…+2

      Винница – 0…+2

      Одесса – +1…+3

      Николаев – +1…+3

      Херсон – +1…+3

      Симферополь – +1…+3

      Кропивницкий – 0…+2

      Черкассы – 0…+2

      Чернигов – 0…+2

      Сумы – 0…+2

      Полтава – -1…+1

      Днепр – 0…+2

      Запорожье – 0…+2

      Донецк – -1…+1

      Луганск – -1…+1

      Харьков – -1…+1

      Киев – 0…+2

      прогноз погоди 9 січня Україна мапа
      Прогноз погоды на 9 января от Укргидрометцентра

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Снег в Украине Непогода в Украине Погода
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