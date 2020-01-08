Прогноз погоды на 9 января: Украину накроют дожди с мокрым снегом
Погода в Украине в четверг, 9 января, будет влажной и без солнца. Во всех регионах, кроме востока и юга, ожидаются дожди с мокрым снегом.
Температура воздуха днем на западе, севере и в центре составит от -1 до +2 градусов. Дожди с мокрым снегом будут идти целый день, свидетельствует информация на сайте Укргидрометцентра.
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В то же время температура на юге и востоке Украины составит от -1 до +3 градусов. Сухо будет только на Харьковщине, Донетчине, Луганщине, Днепропетровщине, Запорожье, Николаевщине, Херсонщине, Одесщине и в Крыму.
Прогноз погоды на четверг, 9 января, в городах Украины:
Ужгород – -1…+1
Львов – 0…+2
Ивано-Франковск – 0…+2
Тернополь – 0…+2
Черновцы – 0…+2
Хмельницкий – 0…+2
Луцк – 0…+2
Ровно – 0…+2
Житомир – 0…+2
Винница – 0…+2
Одесса – +1…+3
Николаев – +1…+3
Херсон – +1…+3
Симферополь – +1…+3
Кропивницкий – 0…+2
Черкассы – 0…+2
Чернигов – 0…+2
Сумы – 0…+2
Полтава – -1…+1
Днепр – 0…+2
Запорожье – 0…+2
Донецк – -1…+1
Луганск – -1…+1
Харьков – -1…+1
Киев – 0…+2