Прогноз погоды на 9 января: Украину накроют дожди с мокрым снегом

Погода в Украине в четверг, 9 января, будет влажной и без солнца. Во всех регионах, кроме востока и юга, ожидаются дожди с мокрым снегом.

Температура воздуха днем на западе, севере и в центре составит от -1 до +2 градусов. Дожди с мокрым снегом будут идти целый день, свидетельствует информация на сайте Укргидрометцентра.

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В то же время температура на юге и востоке Украины составит от -1 до +3 градусов. Сухо будет только на Харьковщине, Донетчине, Луганщине, Днепропетровщине, Запорожье, Николаевщине, Херсонщине, Одесщине и в Крыму.

Прогноз погоды на четверг, 9 января, в городах Украины:

Ужгород – -1…+1

Львов – 0…+2

Ивано-Франковск – 0…+2

Тернополь – 0…+2

Черновцы – 0…+2

Хмельницкий – 0…+2

Луцк – 0…+2

Ровно – 0…+2

Житомир – 0…+2

Винница – 0…+2

Одесса – +1…+3

Николаев – +1…+3

Херсон – +1…+3

Симферополь – +1…+3

Кропивницкий – 0…+2

Черкассы – 0…+2

Чернигов – 0…+2

Сумы – 0…+2

Полтава – -1…+1

Днепр – 0…+2

Запорожье – 0…+2

Донецк – -1…+1

Луганск – -1…+1

Харьков – -1…+1

Киев – 0…+2



Прогноз погоды на 9 января от Укргидрометцентра