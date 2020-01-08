Прогноз погоди на 9 січня: Україну накриють дощі з мокрим снігом

Погода в Україні у четвер, 9 січня, буде вологою та без сонця. У всіх регіонах, окрім Сходу та Півдня, очікуються дощі з мокрим снігом.

Температура повітря вдень на Заході, Півночі та Центрі становитиме від -1 до +2 градусів. Дощі з мокрим снігом йтимуть цілісінький день, свідчить інформація на сайті Укргідрометцентру.

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Водночас температура на Півдні та Сході України становитиме від -1 до +3 градусів. Сухо буде тільки на Харківщині, Донеччині, Луганщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Миколаївщині. Херсонщині, Одещині та в Криму.

Прогноз погоди на четвер, 9 січня, у містах України:

Ужгород – -1…+1

Львів – 0…+2

Івано-Франківськ – 0…+2

Тернопіль – 0…+2

Чернівці – 0…+2

Хмельницький – 0…+2

Луцьк – 0…+2

Рівне – 0…+2

Житомир – 0…+2

Вінниця – 0…+2

Одеса – +1…+3

Миколаїв – +1…+3

Херсон – +1…+3

Сімферополь – +1…+3

Кропивницький – 0…+2

Черкаси – 0…+2

Чернігів – 0…+2

Суми – 0…+2

Полтава – -1…+1

Дніпро – 0…+2

Запоріжжя – 0…+2

Донецьк – -1…+1

Луганськ – -1…+1

Харків – -1…+1

Київ – 0…+2



Прогноз погоди на 9 січня від Укргідрометцентру