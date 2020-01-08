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      Прогноз погоди на 9 січня: Україну накриють дощі з мокрим снігом

      34 Читать новость на русском
      Прогноз погоди на 9 січня / vlasno.info

      Погода в Україні у четвер, 9 січня, буде вологою та без сонця. У всіх регіонах, окрім Сходу та Півдня, очікуються дощі з мокрим снігом.

      Температура повітря вдень на Заході, Півночі та Центрі становитиме від -1 до +2 градусів. Дощі з мокрим снігом йтимуть цілісінький день, свідчить інформація на сайті Укргідрометцентру.

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      Водночас температура на Півдні та Сході України становитиме від -1 до +3 градусів. Сухо буде тільки на Харківщині, Донеччині, Луганщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Миколаївщині. Херсонщині, Одещині та в Криму.

      Прогноз погоди на четвер, 9 січня, у містах України:

      Ужгород – -1…+1

      Львів – 0…+2

      Івано-Франківськ – 0…+2

      Тернопіль – 0…+2

      Чернівці – 0…+2

      Хмельницький – 0…+2

      Луцьк – 0…+2

      Рівне – 0…+2

      Житомир – 0…+2

      Вінниця – 0…+2

      Одеса – +1…+3

      Миколаїв – +1…+3

      Херсон – +1…+3

      Сімферополь – +1…+3

      Кропивницький – 0…+2

      Черкаси – 0…+2

      Чернігів – 0…+2

      Суми – 0…+2

      Полтава – -1…+1

      Дніпро – 0…+2

      Запоріжжя – 0…+2

      Донецьк – -1…+1

      Луганськ – -1…+1

      Харків – -1…+1

      Київ – 0…+2

      прогноз погоди 9 січня Україна мапа
      Прогноз погоди на 9 січня від Укргідрометцентру

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Погода Негода в Україні Сніг в Україні
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