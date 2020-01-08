Прогноз погоди на 9 січня: Україну накриють дощі з мокрим снігом
Погода в Україні у четвер, 9 січня, буде вологою та без сонця. У всіх регіонах, окрім Сходу та Півдня, очікуються дощі з мокрим снігом.
Температура повітря вдень на Заході, Півночі та Центрі становитиме від -1 до +2 градусів. Дощі з мокрим снігом йтимуть цілісінький день, свідчить інформація на сайті Укргідрометцентру.
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Водночас температура на Півдні та Сході України становитиме від -1 до +3 градусів. Сухо буде тільки на Харківщині, Донеччині, Луганщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Миколаївщині. Херсонщині, Одещині та в Криму.
Прогноз погоди на четвер, 9 січня, у містах України:
Ужгород – -1…+1
Львів – 0…+2
Івано-Франківськ – 0…+2
Тернопіль – 0…+2
Чернівці – 0…+2
Хмельницький – 0…+2
Луцьк – 0…+2
Рівне – 0…+2
Житомир – 0…+2
Вінниця – 0…+2
Одеса – +1…+3
Миколаїв – +1…+3
Херсон – +1…+3
Сімферополь – +1…+3
Кропивницький – 0…+2
Черкаси – 0…+2
Чернігів – 0…+2
Суми – 0…+2
Полтава – -1…+1
Дніпро – 0…+2
Запоріжжя – 0…+2
Донецьк – -1…+1
Луганськ – -1…+1
Харків – -1…+1
Київ – 0…+2