Прогноз погоды на 9 марта: последний теплый день перед похолоданием
Погода в Украине в субботу, 9 марта, будет действительно весенней – теплой и без ветра. Дожди обещают разве что в восточных и частично южных областях.
Пока еще будет преобладать сухая погода, пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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Тепло тоже задержится еще на день – с воскресенья, 10 марта, в Украину придет постепенное похолодание с дождями.
Дневная температура воздуха достигнет +9+14 градусов, на юге Одесской области даже до +16 градусов.
Уже свежее будет в северных районах Волыни, Ровенщины, Житомирщины, Киевщины, Сумщины и на востоке Украины днем +4+9 градусов.
Осадки возможны только на Востоке и юге. Кроме того, стихнет ветер.
В Киеве в субботу, 9 марта, будет солнечно, слабый ветерок. Днем температура воздуха поднимется до +12 градусов.
Прогноз погоды на субботу, 9 марта, в городах Украины:
Ужгород – +12...+14
Львов – +11...+13
Ивано-Франковск – +11...+13
Тернополь – +11...+13
Черновцы – +12...+14
Хмельницкий – +14...+16
Луцк – +11...+13
Ровно – +11...+13
Житомир – +11...+13
Винница – +12...+14
Одесса – +13...+15
Николаев – +12...+14
Херсон – +12...+14
Симферополь –+14...+16
Кропивницкий – +12...+14
Черкассы – +12...+14
Чернигов – +11...+13
Сумы - + 11... + 13
Полтава – +11...+13
Днепр – +11...+13
Запорожье – +12...+14
Донецк – +9...+11
Луганск – +9...+11
Харьков – +9...+11
Киев – +11...+13
Прогноз погоды на 9 марта от Укргидрометцентра