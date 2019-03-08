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      Прогноз погоды на 9 марта: последний теплый день перед похолоданием

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      Погода 9 марта 2019 Украина - прогноз погоды от синоптика
      Прогноз погоды на 9 марта / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в субботу, 9 марта, будет действительно весенней – теплой и без ветра. Дожди обещают разве что в восточных и частично южных областях.

      Пока еще будет преобладать сухая погода, пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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      Тепло тоже задержится еще на день – с воскресенья, 10 марта, в Украину придет постепенное похолодание с дождями.

      Дневная температура воздуха достигнет +9+14 градусов, на юге Одесской области даже до +16 градусов.

      Уже свежее будет в северных районах Волыни, Ровенщины, Житомирщины, Киевщины, Сумщины и на востоке Украины днем +4+9 градусов.

      Осадки возможны только на Востоке и юге. Кроме того, стихнет ветер.

      В Киеве в субботу, 9 марта, будет солнечно, слабый ветерок. Днем температура воздуха поднимется до +12 градусов.

      Прогноз погоды на субботу, 9 марта, в городах Украины:

      Ужгород – +12...+14

      Львов – +11...+13

      Ивано-Франковск – +11...+13

      Тернополь – +11...+13

      Черновцы – +12...+14

      Хмельницкий – +14...+16

      Луцк – +11...+13

      Ровно – +11...+13

      Житомир – +11...+13

      Винница – +12...+14

      Одесса – +13...+15

      Николаев – +12...+14

      Херсон – +12...+14

      Симферополь –+14...+16

      Кропивницкий – +12...+14

      Черкассы – +12...+14

      Чернигов – +11...+13

      Сумы - + 11... + 13

      Полтава – +11...+13

      Днепр – +11...+13

      Запорожье – +12...+14

      Донецк – +9...+11

      Луганск – +9...+11

      Харьков – +9...+11

      Киев – +11...+13


      Прогноз погоды на 9 марта от Укргидрометцентра

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      Теги: Новости Украины Новости политики Погода
      Источник: 24 канал
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