Прогноз погоды на 9 марта: последний теплый день перед похолоданием

Погода в Украине в субботу, 9 марта, будет действительно весенней – теплой и без ветра. Дожди обещают разве что в восточных и частично южных областях.

Пока еще будет преобладать сухая погода, пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Тепло тоже задержится еще на день – с воскресенья, 10 марта, в Украину придет постепенное похолодание с дождями.

Дневная температура воздуха достигнет +9+14 градусов, на юге Одесской области даже до +16 градусов.

Уже свежее будет в северных районах Волыни, Ровенщины, Житомирщины, Киевщины, Сумщины и на востоке Украины днем +4+9 градусов.

Осадки возможны только на Востоке и юге. Кроме того, стихнет ветер.

В Киеве в субботу, 9 марта, будет солнечно, слабый ветерок. Днем температура воздуха поднимется до +12 градусов.

Прогноз погоды на субботу, 9 марта, в городах Украины:

Ужгород – +12...+14

Львов – +11...+13

Ивано-Франковск – +11...+13

Тернополь – +11...+13

Черновцы – +12...+14

Хмельницкий – +14...+16

Луцк – +11...+13

Ровно – +11...+13

Житомир – +11...+13

Винница – +12...+14

Одесса – +13...+15

Николаев – +12...+14

Херсон – +12...+14

Симферополь –+14...+16

Кропивницкий – +12...+14

Черкассы – +12...+14

Чернигов – +11...+13

Сумы - + 11... + 13

Полтава – +11...+13

Днепр – +11...+13

Запорожье – +12...+14

Донецк – +9...+11

Луганск – +9...+11

Харьков – +9...+11

Киев – +11...+13



Прогноз погоды на 9 марта от Укргидрометцентра