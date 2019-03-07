В Австралии после сильной жары неожиданно выпал снег: фото и видео

На юго-востоке Австралии после сильной многодневной жары внезапно пришло похолодание. Из-за этого в штате Виктория температура опустилась до нуля и даже выпал снег.

Больше всего похолодание ощутили жители восточной части штата Виктория на горе Боу-Боу, высота которой превышает 1,5 километра, передает ABC News.

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Похолодание сопровождалось сильными порывами ветра, дождем и песчаной бурей.

Кроме того, мокрый снег выпал в горах на острове Тасмания.

В австралийском бюро метеорологии отметили, что такая резкая смена погоды с жары на незначительные морозы связана с холодным фронтом, который движется на восток через штат Виктория.

Cradle Mountain, Tasmania receiving a taste of Winter this aftenoon as well! Let it SNOW!



Video: @CradleMtHotel pic.twitter.com/saAE2zP3Dt — SNOWSEARCH australia (@SNOWSEARCH_aus) 6 марта 2019 г.

The cold front has hit Mt Baw Baw, Victoria this afternoon with Snow flakes! #winteriscoming https://t.co/9zVIaDDR8K pic.twitter.com/HTTWdStibR — SNOWSEARCH australia (@SNOWSEARCH_aus) 6 марта 2019 г.

Closed due to fires ...and then the snow arrives!

We hope the resort will open again tomorrow. Stay tuned for an update in the morning. Photos from our live cameras.@JaneBunn @9NewsMelb pic.twitter.com/S20c4xgbOF — Mount Baw Baw (@MountBawBaw) 6 марта 2019 г.

В конце февраля – начале марта в Австралии царила адская жара, несмотря на начало осени на материке. Из-за этого Национальный парк Бунип в штате Виктория охватил масштабный пожар, который распространялся по территории со стремительной скоростью. Потушить огонь пытались более 2 тысяч пожарных и волонтеры, использовались самолеты для тушения пожара.