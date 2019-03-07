В Австралии после сильной жары неожиданно выпал снег: фото и видео
На юго-востоке Австралии после сильной многодневной жары внезапно пришло похолодание. Из-за этого в штате Виктория температура опустилась до нуля и даже выпал снег.
Больше всего похолодание ощутили жители восточной части штата Виктория на горе Боу-Боу, высота которой превышает 1,5 километра, передает ABC News.
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Похолодание сопровождалось сильными порывами ветра, дождем и песчаной бурей.
Кроме того, мокрый снег выпал в горах на острове Тасмания.
В австралийском бюро метеорологии отметили, что такая резкая смена погоды с жары на незначительные морозы связана с холодным фронтом, который движется на восток через штат Виктория.
В конце февраля – начале марта в Австралии царила адская жара, несмотря на начало осени на материке. Из-за этого Национальный парк Бунип в штате Виктория охватил масштабный пожар, который распространялся по территории со стремительной скоростью. Потушить огонь пытались более 2 тысяч пожарных и волонтеры, использовались самолеты для тушения пожара.