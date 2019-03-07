В Австралії після сильної спеки несподівано випав сніг: фото і відео
На південному сході Австралії після сильної кількаденної спеки раптово прийшло похолодання. Через це у штаті Вікторія температура опустилась до нуля та навіть випав сніг.
Найбільше похолодання відчули жителі східної частини штату Вікторія на горі Боу-Боу, висота якої перевищує 1,5 кілометра, передає ABC News.
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Похолодання супроводжувалося сильними поривами вітру, дощем і піщаною бурею.
Окрім того, мокрий сніг випав і в горах на острові Тасманія.
В австралійському Бюро метеорології зазначили, що така різка зміна погоди зі спеки до незначних морозів пов’язана з холодним фронтом, який рухається на схід через штат Вікторія.
Наприкінці лютого – на початку березня в Австралії панувала пекельна спека, незважаючи на початок осені на материку. Через це Національний парк Буніп у штаті Вікторія охопила масштабна пожежа, що поширювалася по території зі стрімкою швидкістю. Загасити вогонь намагалися понад 2 тисячі пожежників та волонтери, використовувалися літаки для гасіння пожежі.