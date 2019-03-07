22:54
7 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      САДОВИЙ І ГРИЦЕНКО ОБ'ЄДНАЛИСЯ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 8 БЕРЕЗНЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росія підготувала відповідь Ілону Маску. Путін бореться проти смартфонів
      Вєсті Кремля
      22:20, сьогодні
      Вєсті.UA: Рідня Ківалова пролізла у Верховний суд. Телепорт Геращенко
      Вєсті.UA
      19:09, сьогодні
      Нові горизонти українського кіно, або Як "Укртелефільм" перетворився на будівельний майданчик
      ЦРУ
      09:00, 6 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: "Як козаки" стали культовими
      Згадати все
      22:10, 6 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      САДОВИЙ І ГРИЦЕНКО ОБ'ЄДНАЛИСЯ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 8 БЕРЕЗНЯ

      В Австралії після сильної спеки несподівано випав сніг: фото і відео

      738 Читать новость на русском
      В Австралії випав сніг
      В Австралії випав сніг / Фото з Тwitter

      На південному сході Австралії після сильної кількаденної спеки раптово прийшло похолодання. Через це у штаті Вікторія температура опустилась до нуля та навіть випав сніг.

      Найбільше похолодання відчули жителі східної частини штату Вікторія на горі Боу-Боу, висота якої перевищує 1,5 кілометра, передає ABC News.

      Читайте також: У Каліфорнії розквітли тисячі яскравих маків: заворожуючі фото

      Похолодання супроводжувалося сильними поривами вітру, дощем і піщаною бурею.

      Окрім того, мокрий сніг випав і в горах на острові Тасманія.

      В австралійському Бюро метеорології зазначили, що така різка зміна погоди зі спеки до незначних морозів пов’язана з холодним фронтом, який рухається на схід через штат Вікторія.

       

       

       

       

      Наприкінці лютого – на початку березня в Австралії панувала пекельна спека, незважаючи на початок осені на материку. Через це Національний парк Буніп у штаті Вікторія охопила масштабна пожежа, що поширювалася по території зі стрімкою швидкістю. Загасити вогонь намагалися понад 2 тисячі пожежників та волонтери, використовувалися літаки для гасіння пожежі.

      blog_ava
      Мені казали: Ти зірвав Євробачення, – ексклюзивне інтерв'ю з Романом Скрипіним
      сьогодні
      5839
      Теги: Погода Австралія
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Президентом України стане не кандидат, а його спонсор
      сьогодні , 22:02 Президентом України стане не кандидат, а його спонсор
      Антон Голобородько 449
      8 березня: яка справжня історія цього свята – Клара Цеткін, євреї та повії
      4 березня , 13:00 8 березня: яка справжня історія цього свята – Клара Цеткін, євреї та повії
      Олена Булан 32212
      Головні новини 7 березня: обшуки НАБУ в Гладковських та хто знявся з виборів у останній момент
      сьогодні , 22:00 Головні новини 7 березня: обшуки НАБУ в Гладковських та хто знявся з виборів у останній момент
      456
      Чи має 8 березня бути вихідним: думки відомих українців
      сьогодні , 21:01 Чи має 8 березня бути вихідним: думки відомих українців
      Світлана Попова 522
      Що сталось у "Нафтогазі": чому глава НАК не може попрощатись із кріслом
      сьогодні , 20:00 Що сталось у "Нафтогазі": чому глава НАК не може попрощатись із кріслом
      Євгенія Мазур 5459
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук