В Австралії після сильної спеки несподівано випав сніг: фото і відео

На південному сході Австралії після сильної кількаденної спеки раптово прийшло похолодання. Через це у штаті Вікторія температура опустилась до нуля та навіть випав сніг.

Найбільше похолодання відчули жителі східної частини штату Вікторія на горі Боу-Боу, висота якої перевищує 1,5 кілометра, передає ABC News.

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Похолодання супроводжувалося сильними поривами вітру, дощем і піщаною бурею.

Окрім того, мокрий сніг випав і в горах на острові Тасманія.

В австралійському Бюро метеорології зазначили, що така різка зміна погоди зі спеки до незначних морозів пов’язана з холодним фронтом, який рухається на схід через штат Вікторія.

Cradle Mountain, Tasmania receiving a taste of Winter this aftenoon as well! Let it SNOW!



Video: @CradleMtHotel pic.twitter.com/saAE2zP3Dt — SNOWSEARCH australia (@SNOWSEARCH_aus) 6 марта 2019 г.

The cold front has hit Mt Baw Baw, Victoria this afternoon with Snow flakes! #winteriscoming https://t.co/9zVIaDDR8K pic.twitter.com/HTTWdStibR — SNOWSEARCH australia (@SNOWSEARCH_aus) 6 марта 2019 г.

Closed due to fires ...and then the snow arrives!

We hope the resort will open again tomorrow. Stay tuned for an update in the morning. Photos from our live cameras.@JaneBunn @9NewsMelb pic.twitter.com/S20c4xgbOF — Mount Baw Baw (@MountBawBaw) 6 марта 2019 г.

Наприкінці лютого – на початку березня в Австралії панувала пекельна спека, незважаючи на початок осені на материку. Через це Національний парк Буніп у штаті Вікторія охопила масштабна пожежа, що поширювалася по території зі стрімкою швидкістю. Загасити вогонь намагалися понад 2 тисячі пожежників та волонтери, використовувалися літаки для гасіння пожежі.