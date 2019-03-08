Прогноз погоди на 9 березня: останній теплий день перед похолоданням

Погода в Україні у суботу, 9 березня, буде справді весняною – теплою та без вітру. Дощі обіцяють хіба що у східних та частково південних областях.

Поки ще переважатиме суха погода, пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Тепло теж затримається ще на день – із неділі, 10 березня, до України прийде поступове похолодання з дощами.

Денна температура повітря досягне +9+14 градусів, а на півдні Одещини навіть до +16 градусів.

Вже свіжіше буде у північних районах Волині, Рівненщини, Житомирщини, Київщини, Сумщини та на сході України: вдень +4+9 градусів.

Опади можливі лише на Сході та Півдні. Окрім того, стихне вітер.

У Києві в суботу, 9 березня, буде сонячно, помірний вітерець. Вдень температура повітря підніметься+12 градусів.

Прогноз погоди на суботу, 9 березня, у містах України:

Ужгород – +12…+14

Львів – +11…+13

Івано-Франківськ – +11…+13

Тернопіль – +11…+13

Чернівці – +12…+14

Хмельницький – +14…+16

Луцьк – +11…+13

Рівне – +11…+13

Житомир – +11…+13

Вінниця – +12…+14

Одеса – +13…+15

Миколаїв – +12…+14

Херсон – +12…+14

Сімферополь –+14…+16

Кропивницький – +12…+14

Черкаси – +12…+14

Чернігів – +11…+13

Суми – +11…+13

Полтава – +11…+13

Дніпро – +11…+13

Запоріжжя – +12…+14

Донецьк – +9…+11

Луганськ – +9...+11

Харків – +9…+11

Київ – +11…+13



Прогноз погоди на 9 березня від Укргідрометцентру