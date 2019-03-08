Прогноз погоди на 9 березня: останній теплий день перед похолоданням
Погода в Україні у суботу, 9 березня, буде справді весняною – теплою та без вітру. Дощі обіцяють хіба що у східних та частково південних областях.
Поки ще переважатиме суха погода, пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
Дивіться також: В Австралії після сильної спеки несподівано випав сніг: фото і відео
Тепло теж затримається ще на день – із неділі, 10 березня, до України прийде поступове похолодання з дощами.
Денна температура повітря досягне +9+14 градусів, а на півдні Одещини навіть до +16 градусів.
Вже свіжіше буде у північних районах Волині, Рівненщини, Житомирщини, Київщини, Сумщини та на сході України: вдень +4+9 градусів.
Опади можливі лише на Сході та Півдні. Окрім того, стихне вітер.
У Києві в суботу, 9 березня, буде сонячно, помірний вітерець. Вдень температура повітря підніметься+12 градусів.
Прогноз погоди на суботу, 9 березня, у містах України:
Львів – +11…+13
Івано-Франківськ – +11…+13
Тернопіль – +11…+13
Чернівці – +12…+14
Хмельницький – +14…+16
Луцьк – +11…+13
Рівне – +11…+13
Житомир – +11…+13
Вінниця – +12…+14
Одеса – +13…+15
Миколаїв – +12…+14
Херсон – +12…+14
Сімферополь –+14…+16
Кропивницький – +12…+14
Черкаси – +12…+14
Чернігів – +11…+13
Суми – +11…+13
Полтава – +11…+13
Дніпро – +11…+13
Запоріжжя – +12…+14
Донецьк – +9…+11
Луганськ – +9...+11
Харків – +9…+11
Київ – +11…+13
Прогноз погоди на 9 березня від Укргідрометцентру