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      Прогноз погоди на 9 березня: останній теплий день перед похолоданням

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      Погода 9 березня 2019 Україна - прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 9 березня / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у суботу, 9 березня, буде справді весняною – теплою та без вітру. Дощі обіцяють хіба що у східних та частково південних областях.

      Поки ще переважатиме суха погода, пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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      Тепло теж затримається ще на день – із неділі, 10 березня, до України прийде поступове похолодання з дощами.

      Денна температура повітря досягне +9+14 градусів, а на півдні Одещини навіть до +16 градусів.

      Вже свіжіше буде у північних районах Волині, Рівненщини, Житомирщини, Київщини, Сумщини та на сході України: вдень +4+9 градусів.

      Опади можливі лише на Сході та Півдні. Окрім того, стихне вітер.

      У Києві в суботу, 9 березня, буде сонячно, помірний вітерець. Вдень температура повітря підніметься+12 градусів.

      Прогноз погоди на суботу, 9 березня, у містах України:

      Ужгород – +12…+14

      Львів – +11…+13

      Івано-Франківськ – +11…+13

      Тернопіль – +11…+13

      Чернівці – +12…+14

      Хмельницький – +14…+16

      Луцьк – +11…+13

      Рівне – +11…+13

      Житомир – +11…+13

      Вінниця – +12…+14

      Одеса – +13…+15

      Миколаїв – +12…+14

      Херсон – +12…+14

      Сімферополь –+14…+16

      Кропивницький – +12…+14

      Черкаси – +12…+14

      Чернігів – +11…+13

      Суми – +11…+13

      Полтава – +11…+13

      Дніпро – +11…+13

      Запоріжжя – +12…+14

      Донецьк – +9…+11

      Луганськ – +9...+11

      Харків – +9…+11

      Київ – +11…+13


      Прогноз погоди на 9 березня від Укргідрометцентру

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Погода
      Джерело: 24 канал
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