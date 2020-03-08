Прогноз погоды на 9 марта: в отдельных регионах температура повысится до +20 градусов
Погода в Украине в понедельник, 9 марта, будет теплой, хотя кое-где пройдет дождь. На Восток и Юг придет настоящая весна – температура воздуха повысится до +20 градусов.
Как сообщила синоптик Наталья Диденко в Фейсбуке, погода 9 марта будут теплой, но кое-где может падать небольшой дождь.
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Наиболее прохладно будет на Западе Украины. Там отметка термометра не будет подниматься выше 10 градусов. Небо затянется облаками, а местами будет падать дождь.
Жителям Юга и Востока повезет больше – в выходной они смогут насладиться ясной и теплой погодой. В Южных регионах будет без осадков, воздух прогреется до +20 градусов. Однако на побережьях морей может быть ощутимо прохладнее.
Приход весны почувствуют и жители Днепропетровщины. Там столбик термометра также покажет +14 +20. В остальных центральных областях ночью и днем будет дождь.
В Киеве 9 марта ожидается временами небольшой дождь, в течение дня температура будет держаться на уровне +10 градусов.
Прогноз погоды на субботу, 7 марта, в городах Украины:
Ужгород – +8…+10
Львов – +7…+9
Ивано-Франковск – +7…+9
Тернополь – +7…+9
Черновцы – +8…+10
Хмельницкий – +8…+10
Луцк – +6…+8
Ровно – +6…+8
Житомир – +8…+10
Винница – +8…+10
Одесса – +12…+14
Николаев – +16…+18
Херсон – +16…+18
Симферополь – +16…+18
Кропивницкий – +13…+15
Черкассы – +10…+12
Чернигов – +8…+10
Сумы – +8…+10
Полтава – +14…+16
Днепр – +16…+18
Запорожье – +16…+18
Донецк – +16…+18
Луганск – +16…+18
Харьков – +15…+17
Киев – +9…+11
Прогноз погоды на понедельник, 9 марта, от Укргидрометцентра