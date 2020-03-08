Прогноз погоды на 9 марта: в отдельных регионах температура повысится до +20 градусов

Погода в Украине в понедельник, 9 марта, будет теплой, хотя кое-где пройдет дождь. На Восток и Юг придет настоящая весна – температура воздуха повысится до +20 градусов.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко в Фейсбуке, погода 9 марта будут теплой, но кое-где может падать небольшой дождь.

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Наиболее прохладно будет на Западе Украины. Там отметка термометра не будет подниматься выше 10 градусов. Небо затянется облаками, а местами будет падать дождь.

Жителям Юга и Востока повезет больше – в выходной они смогут насладиться ясной и теплой погодой. В Южных регионах будет без осадков, воздух прогреется до +20 градусов. Однако на побережьях морей может быть ощутимо прохладнее.

Приход весны почувствуют и жители Днепропетровщины. Там столбик термометра также покажет +14 +20. В остальных центральных областях ночью и днем ​​будет дождь.

В Киеве 9 марта ожидается временами небольшой дождь, в течение дня температура будет держаться на уровне +10 градусов.

Прогноз погоды на субботу, 7 марта, в городах Украины:

Ужгород – +8…+10

Львов – +7…+9

Ивано-Франковск – +7…+9

Тернополь – +7…+9

Черновцы – +8…+10

Хмельницкий – +8…+10

Луцк – +6…+8

Ровно – +6…+8

Житомир – +8…+10

Винница – +8…+10

Одесса – +12…+14

Николаев – +16…+18

Херсон – +16…+18

Симферополь – +16…+18

Кропивницкий – +13…+15

Черкассы – +10…+12

Чернигов – +8…+10

Сумы – +8…+10

Полтава – +14…+16

Днепр – +16…+18

Запорожье – +16…+18

Донецк – +16…+18

Луганск – +16…+18

Харьков – +15…+17

Киев – +9…+11



Прогноз погоды на понедельник, 9 марта, от Укргидрометцентра