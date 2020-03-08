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      Прогноз погоды на 9 марта: в отдельных регионах температура повысится до +20 градусов

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      Погода в Украине в понедельник, 9 марта, будет теплой, хотя кое-где пройдет дождь. На Восток и Юг придет настоящая весна – температура воздуха повысится до +20 градусов.

      Как сообщила синоптик Наталья Диденко в Фейсбуке, погода 9 марта будут теплой, но кое-где может падать небольшой дождь.

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      Наиболее прохладно будет на Западе Украины. Там отметка термометра не будет подниматься выше 10 градусов. Небо затянется облаками, а местами будет падать дождь.

      Жителям Юга и Востока повезет больше – в выходной они смогут насладиться ясной и теплой погодой. В Южных регионах будет без осадков, воздух прогреется до +20 градусов. Однако на побережьях морей может быть ощутимо прохладнее.

      Приход весны почувствуют и жители Днепропетровщины. Там столбик термометра также покажет +14 +20. В остальных центральных областях ночью и днем ​​будет дождь.

      В Киеве 9 марта ожидается временами небольшой дождь, в течение дня температура будет держаться на уровне +10 градусов.

      Прогноз погоды на субботу, 7 марта, в городах Украины:

      Ужгород – +8…+10

      Львов – +7…+9

      Ивано-Франковск – +7…+9

      Тернополь – +7…+9

      Черновцы – +8…+10

      Хмельницкий – +8…+10

      Луцк – +6…+8

      Ровно – +6…+8

      Житомир – +8…+10

      Винница – +8…+10

      Одесса – +12…+14

      Николаев – +16…+18

      Херсон – +16…+18

      Симферополь – +16…+18

      Кропивницкий – +13…+15

      Черкассы – +10…+12

      Чернигов – +8…+10

      Сумы – +8…+10

      Полтава – +14…+16

      Днепр – +16…+18

      Запорожье – +16…+18

      Донецк – +16…+18

      Луганск – +16…+18

      Харьков – +15…+17

      Киев – +9…+11


      Прогноз погоды на понедельник, 9 марта, от Укргидрометцентра

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Погода
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