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      Прогноз погоди на 9 березня: в окремих регіонах температура підвищиться до +20 градусів

      - Читать новость на русском
      Прогноз погоди на 9 березня / unsplash.com

      Погода в Україні у понеділок, 9 березня, буде теплою, хоча подекуди таки дощитиме. На Сході та Півдні настане справжня весна – температура повітря підвищиться до +20 градусів.

      Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко у фейсбуці, погода 9 березня буде теплою, але подекуди може падати невеликий дощ.

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      Найбільш прохолодно буде на Заході України. Там позначка термометра не підійматиметься вище за +10 градусів. Небо затягнеться хмарами, а місцями падатиме дощ. 

      Мешканцям Півдня та Сходу пощастить більше – у вихідний вони зможуть насолодитися ясною та теплою погодою. У Південних регіонах буде без опадів, повітря прогріється до +20 градусів. Однак на узбережжях морів може бути відчутно прохолодніше.

      Настання весни відчують і мешканці Дніпропетровщини. Там стовпчик термометра також покаже +14+20. У решті центральних областей буде вночі та вдень буде дощ.

      У Києві 9 березня очікується часом невеликий дощ, протягом дня температура триматиметься на рівні +10 градусів.

      Прогноз погоди на понеділок, 9 березня, у містах України:

      Ужгород – +8…+10

      Львів – +7…+9

      Івано-Франківськ – +7…+9

      Тернопіль – +7…+9

      Чернівці – +8…+10

      Хмельницький – +8…+10

      Луцьк – +6…+8

      Рівне – +6…+8

      Житомир – +8…+10

      Вінниця – +8…+10

      Одеса – +12…+14

      Миколаїв – +16…+18

      Херсон – +16…+18

      Сімферополь – +16…+18

      Кропивницький – +13…+15

      Черкаси – +10…+12

      Чернігів – +8…+10

      Суми – +8…+10

      Полтава – +14…+16

      Дніпро – +16…+18

      Запоріжжя – +16…+18

      Донецьк – +16…+18

      Луганськ – +16…+18

      Харків – +15…+17

      Київ – +9…+11


      Прогноз погоди на понеділок, 9 березня, від Укргідрометцентру

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Погода
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