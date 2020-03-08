Прогноз погоди на 9 березня: в окремих регіонах температура підвищиться до +20 градусів

Погода в Україні у понеділок, 9 березня, буде теплою, хоча подекуди таки дощитиме. На Сході та Півдні настане справжня весна – температура повітря підвищиться до +20 градусів.

Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко у фейсбуці, погода 9 березня буде теплою, але подекуди може падати невеликий дощ.

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Найбільш прохолодно буде на Заході України. Там позначка термометра не підійматиметься вище за +10 градусів. Небо затягнеться хмарами, а місцями падатиме дощ.

Мешканцям Півдня та Сходу пощастить більше – у вихідний вони зможуть насолодитися ясною та теплою погодою. У Південних регіонах буде без опадів, повітря прогріється до +20 градусів. Однак на узбережжях морів може бути відчутно прохолодніше.

Настання весни відчують і мешканці Дніпропетровщини. Там стовпчик термометра також покаже +14+20. У решті центральних областей буде вночі та вдень буде дощ.

У Києві 9 березня очікується часом невеликий дощ, протягом дня температура триматиметься на рівні +10 градусів.

Прогноз погоди на понеділок, 9 березня, у містах України:

Ужгород – +8…+10

Львів – +7…+9

Івано-Франківськ – +7…+9

Тернопіль – +7…+9

Чернівці – +8…+10

Хмельницький – +8…+10

Луцьк – +6…+8

Рівне – +6…+8

Житомир – +8…+10

Вінниця – +8…+10

Одеса – +12…+14

Миколаїв – +16…+18

Херсон – +16…+18

Сімферополь – +16…+18

Кропивницький – +13…+15

Черкаси – +10…+12

Чернігів – +8…+10

Суми – +8…+10

Полтава – +14…+16

Дніпро – +16…+18

Запоріжжя – +16…+18

Донецьк – +16…+18

Луганськ – +16…+18

Харків – +15…+17

Київ – +9…+11



Прогноз погоди на понеділок, 9 березня, від Укргідрометцентру