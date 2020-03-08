Прогноз погоди на 9 березня: в окремих регіонах температура підвищиться до +20 градусів
Погода в Україні у понеділок, 9 березня, буде теплою, хоча подекуди таки дощитиме. На Сході та Півдні настане справжня весна – температура повітря підвищиться до +20 градусів.
Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко у фейсбуці, погода 9 березня буде теплою, але подекуди може падати невеликий дощ.
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Найбільш прохолодно буде на Заході України. Там позначка термометра не підійматиметься вище за +10 градусів. Небо затягнеться хмарами, а місцями падатиме дощ.
Мешканцям Півдня та Сходу пощастить більше – у вихідний вони зможуть насолодитися ясною та теплою погодою. У Південних регіонах буде без опадів, повітря прогріється до +20 градусів. Однак на узбережжях морів може бути відчутно прохолодніше.
Настання весни відчують і мешканці Дніпропетровщини. Там стовпчик термометра також покаже +14+20. У решті центральних областей буде вночі та вдень буде дощ.
У Києві 9 березня очікується часом невеликий дощ, протягом дня температура триматиметься на рівні +10 градусів.
Прогноз погоди на понеділок, 9 березня, у містах України:
Ужгород – +8…+10
Львів – +7…+9
Івано-Франківськ – +7…+9
Тернопіль – +7…+9
Чернівці – +8…+10
Хмельницький – +8…+10
Луцьк – +6…+8
Рівне – +6…+8
Житомир – +8…+10
Вінниця – +8…+10
Одеса – +12…+14
Миколаїв – +16…+18
Херсон – +16…+18
Сімферополь – +16…+18
Кропивницький – +13…+15
Черкаси – +10…+12
Чернігів – +8…+10
Суми – +8…+10
Полтава – +14…+16
Дніпро – +16…+18
Запоріжжя – +16…+18
Донецьк – +16…+18
Луганськ – +16…+18
Харків – +15…+17
Київ – +9…+11
Прогноз погоди на понеділок, 9 березня, від Укргідрометцентру