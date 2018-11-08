Прогноз погоды на 9 ноября: в Украине будет солнечно и без дождя
Погода в Украине в пятницу, 9 ноября, сохранится солнечной и довольно теплой, как для последнего месяца осени. При этом ни в одной области не ожидается дождей.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
"В Украине – антициклон, без осадков, туманы, дымки, слабый, максимум умеренный ветер. Правда, одеваться уже придется серьезнее. Потому что температура воздуха неумолимо снижается", – отметила синоптик.
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После ночных заморозков, дневная температура воздуха еще удержится на плюсовых отметках. Так, средняя дневная температура воздуха в Украине составит +7...+12 градусов.
Погода в Киеве 9 ноября будет без осадков, но с туманом. Температура воздуха днем ожидается в пределах +7...+10 градусов.
Прогноз погоды на пятницу, 9 ноября, в городах Украины:
Ужгород – +14...+16
Львов – +10...+12
Ивано-Франковск – +10...+12
Тернополь – +10...+12
Черновцы – +11...+13
Хмельницкий – +10...+12
Луцк – +9...+11
Ровно – +9...+11
Житомир – +9...+11
Винница – +10...+12
Одесса – +11...+13
Николаев – +12...+14
Херсон – +12...+14
Симферополь – +11...+13
Кропивницкий – +10...+12
Черкассы – +9...+11
Чернигов – +9...+11
Сумы – + 7... + 9
Полтава – +8...+10
Днепр – +9...+11
Запорожье – +10...+12
Донецк – +8...+10
Луганск – +8...+10
Харьков – +7...+9
Киев – +9...+11