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      Прогноз погоды на 9 ноября: в Украине будет солнечно и без дождя

      91 Читати новину українською
      Прогноз погоды в Украине на 9 ноября
      Прогноз погоды в Украине на 9 ноября / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в пятницу, 9 ноября, сохранится солнечной и довольно теплой, как для последнего месяца осени. При этом ни в одной области не ожидается дождей.

      Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

      "В Украине – антициклон, без осадков, туманы, дымки, слабый, максимум умеренный ветер. Правда, одеваться уже придется серьезнее. Потому что температура воздуха неумолимо снижается", – отметила синоптик.

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      После ночных заморозков, дневная температура воздуха еще удержится на плюсовых отметках. Так, средняя дневная температура воздуха в Украине составит +7...+12 градусов.

      Погода в Киеве 9 ноября будет без осадков, но с туманом. Температура воздуха днем ожидается в пределах +7...+10 градусов.

      Прогноз погоды на пятницу, 9 ноября, в городах Украины:

      Ужгород – +14...+16

      Львов – +10...+12

      Ивано-Франковск – +10...+12

      Тернополь – +10...+12

      Черновцы – +11...+13

      Хмельницкий – +10...+12

      Луцк – +9...+11

      Ровно – +9...+11

      Житомир – +9...+11

      Винница – +10...+12

      Одесса – +11...+13

      Николаев – +12...+14

      Херсон – +12...+14

      Симферополь – +11...+13

      Кропивницкий – +10...+12

      Черкассы – +9...+11

      Чернигов – +9...+11

      Сумы – + 7... + 9

      Полтава – +8...+10

      Днепр – +9...+11

      Запорожье – +10...+12

      Донецк – +8...+10

      Луганск – +8...+10

      Харьков – +7...+9

      Киев – +9...+11

      Погода прогноз Україна п'ятниця 9 листопада
      Прогноз погоды на 9 ноября от Укргидрометцентра

      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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