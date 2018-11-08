Прогноз погоди на 9 листопада: в Україні буде сонячно і без дощу
Погода в Україні у п’ятницю, 9 листопада, збережеться сонячною і досить теплою, як на останній місяць осені. При цьому у жодній області не очікується дощів.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
"В Україні – антициклон, без опадів, тумани, серпанки, слабкий, максимум помірний вітер. Щоправда, одягатися вже доведеться серйозніше. Адже температура повітря невблаганно знижується", – зазначила синоптик.
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Після нічних заморозків денна температура повітря ще втримається на плюсових позначках. Так, середня денна температура повітря в Україні становитиме +7+12 градусів.
Погода у Києві 9 листопада буде без опадів, проте з туманом. Температура повітря вдень очікується в межах +7+10 градусів.
Прогноз погоди на п’ятницю, 9 листопада, у містах України:
Ужгород – +14…+16
Львів – +10…+12
Івано-Франківськ – +10…+12
Тернопіль – +10…+12
Чернівці – +11…+13
Хмельницький – +10…+12
Луцьк – +9…+11
Рівне – +9…+11
Житомир – +9…+11
Вінниця – +10…+12
Одеса – +11…+13
Миколаїв – +12…+14
Херсон – +12…+14
Сімферополь – +11…+13
Кропивницький – +10…+12
Черкаси – +9…+11
Чернігів – +9…+11
Суми – +7…+9
Полтава – +8…+10
Дніпро – +9…+11
Запоріжжя – +10…+12
Донецьк – +8…+10
Луганськ – +8…+10
Харків – +7…+9
Київ – +9…+11