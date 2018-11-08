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      Прогноз погоди на 9 листопада: в Україні буде сонячно і без дощу

      90 Читать новость на русском
      Прогноз погоди в Україні на 9 листопада
      Прогноз погоди в Україні на 9 листопада / Фото з вільних мереж

      Погода в Україні у п’ятницю, 9 листопада, збережеться сонячною і досить теплою, як на останній місяць осені. При цьому у жодній області не очікується дощів.

      Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

      "В Україні – антициклон, без опадів, тумани, серпанки, слабкий, максимум помірний вітер. Щоправда, одягатися вже доведеться серйозніше. Адже температура повітря невблаганно знижується", – зазначила синоптик.

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      Після нічних заморозків денна температура повітря ще втримається на плюсових позначках. Так, середня денна температура повітря в Україні становитиме +7+12 градусів.

      Погода у Києві 9 листопада буде без опадів, проте з туманом. Температура повітря вдень очікується в межах +7+10 градусів.

      Прогноз погоди на п’ятницю, 9 листопада, у містах України:

      Ужгород – +14…+16

      Львів – +10…+12

      Івано-Франківськ – +10…+12

      Тернопіль – +10…+12

      Чернівці – +11…+13

      Хмельницький – +10…+12

      Луцьк – +9…+11

      Рівне – +9…+11

      Житомир – +9…+11

      Вінниця – +10…+12

      Одеса – +11…+13

      Миколаїв – +12…+14

      Херсон – +12…+14

      Сімферополь – +11…+13

      Кропивницький – +10…+12

      Черкаси – +9…+11

      Чернігів – +9…+11

      Суми – +7…+9

      Полтава – +8…+10

      Дніпро – +9…+11

      Запоріжжя – +10…+12

      Донецьк – +8…+10

      Луганськ – +8…+10

      Харків – +7…+9

      Київ – +9…+11

      Погода прогноз Україна п'ятниця 9 листопада
      Прогноз погоди на 9 листопада від Укргідрометцентру

      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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