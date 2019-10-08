Прогноз погоды на 9 октября: к Украине приближается потепление

Погода в Украине в среду, 9 октября, будет несколько теплее, чем в предыдущие дни. Так, температура воздуха днем повысится до +12+18 градусов. Теплее всего будет на Юго-Западе.

На Востоке ожидается +10+13 градусов днем. При этом ночью на Востоке, в центральных областях и на Юге ночью – заморозки от 0 до -5 градусов. Заморозки не затронут Одесскую, Винницкую область и Крым, сообщила синоптик Наталья Диденко.

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В северных районах Черниговщины, Сумщины еще местами побудет +7+12 градусов. Однако тенденция, которую несет юго-западный ветер, явно в сторону потепления.

Ветер в среду будет порывистым, до сильного. А что касается осадков, то в большинстве областей Украины будет преобладать сухая погода, лишь на Севере и Западе вероятны небольшие дожди.

Погода в Киеве уже будет теплее. Днем в столице ожидается около +12 градусов. Правда, будет облачно и будет идти небольшой дождь.

Прогноз погоды на среду, 9 октября, в городах Украины:

Ужгород – +16...+18

Львов – +13...+15

Ивано-Франковск – +13...+15

Тернополь – +12...+14

Черновцы – +13...+15

Хмельницкий – +13...+15

Луцк – +11...+13

Ровно – +10...+12

Житомир – +10...+12

Винница – +13...+15

Одесса – +16...+18

Николаев – +16...+18

Херсон – +14...+16

Симферополь – +16...+18

Кропивницкий – +13...+15

Черкассы – +11...+13

Чернигов – +9...+11

Сумы – +7...+9

Полтава – +10...+12

Днепр – +12...+14

Запорожье – +12...+14

Донецк – +11...+13

Луганск – +10...+12

Харьков – +10...+12

Киев – +10...+12



Прогноз погоды на 9 октября от Укргидрометцентра