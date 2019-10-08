16:34
8 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ АЛЕКСАНДР УСИК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как Путин отпраздновал 67-летие. Отопление от Папы Римского
      Вєсті Кремля
      21:41, 7 октября
      Вести.UA: Кива засветился на порносайте. Кортеж Зеленского
      Вєсті.UA
      21:16, 7 октября
      Обиженный на Зеленского чиновник слил компромат на друга Богдана: резонансное расследование
      ЦРУ
      16:42, 4 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ АЛЕКСАНДР УСИК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Прогноз погоды на 9 октября: к Украине приближается потепление

      38 Читати новину українською
      Погода 9 октября 2019 Украина – синоптик прогнозирует потепление
      Прогноз погоды в Украине на 9 октября / meteoprog.ua

      Погода в Украине в среду, 9 октября, будет несколько теплее, чем в предыдущие дни. Так, температура воздуха днем повысится до +12+18 градусов. Теплее всего будет на Юго-Западе.

      На Востоке ожидается +10+13 градусов днем. При этом ночью на Востоке, в центральных областях и на Юге ночью – заморозки от 0 до -5 градусов. Заморозки не затронут Одесскую, Винницкую область и Крым, сообщила синоптик Наталья Диденко.

      Смотрите также: В Карпатах до сих пор лежит снег: фото живописных пейзажей

      В северных районах Черниговщины, Сумщины еще местами побудет +7+12 градусов. Однако тенденция, которую несет юго-западный ветер, явно в сторону потепления.

      Ветер в среду будет порывистым, до сильного. А что касается осадков, то в большинстве областей Украины будет преобладать сухая погода, лишь на Севере и Западе вероятны небольшие дожди.

      Погода в Киеве уже будет теплее. Днем в столице ожидается около +12 градусов. Правда, будет облачно и будет идти небольшой дождь.

      Прогноз погоды на среду, 9 октября, в городах Украины:

      Ужгород – +16...+18

      Львов – +13...+15

      Ивано-Франковск – +13...+15

      Тернополь – +12...+14

      Черновцы – +13...+15

      Хмельницкий – +13...+15

      Луцк – +11...+13

      Ровно – +10...+12

      Житомир – +10...+12

      Винница – +13...+15

      Одесса – +16...+18

      Николаев – +16...+18

      Херсон – +14...+16

      Симферополь – +16...+18

      Кропивницкий – +13...+15

      Черкассы – +11...+13

      Чернигов – +9...+11

      Сумы – +7...+9

      Полтава – +10...+12

      Днепр – +12...+14

      Запорожье – +12...+14

      Донецк – +11...+13

      Луганск – +10...+12

      Харьков – +10...+12

      Киев – +10...+12

      прогноз погоди Україна 9 жовтня середа коли потепління
      Прогноз погоды на 9 октября от Укргидрометцентра

      blog_ava
      Масштабное ДТП под Николаевом: в аварии погибли руководители полиции области – фото
      сегодня
      1708
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Погода
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Головна ціль Авакова: які нові злочини вчинила поліція
      сегодня , 15:30 Головна ціль Авакова: які нові злочини вчинила поліція
      Віталій Шабунін 148
      Не снилось ни Трампу, ни Путину, или Кто на свете всех сильнее
      сегодня , 15:10 Не снилось ни Трампу, ни Путину, или Кто на свете всех сильнее
      Леонід Швець 1303
      Газ приносить Москві мільярди – але багатьом росіянам доводиться мерзнути, – Die Welt
      сегодня , 12:00 Газ приносить Москві мільярди – але багатьом росіянам доводиться мерзнути, – Die Welt
      Світові Медіа 628
      Як довго поліцейські катуватимуть та вбиватимуть громадян: нові резонансні справи
      сегодня , 11:30 Як довго поліцейські катуватимуть та вбиватимуть громадян: нові резонансні справи
      Дмитро Гнап 331
      Луценко и кризис в США: о заявлениях экс-генпрокурора и его влиянии на американские выборы
      сегодня , 09:15 Луценко и кризис в США: о заявлениях экс-генпрокурора и его влиянии на американские выборы
      Інна Жолобович 327
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук