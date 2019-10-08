Прогноз погоды на 9 октября: к Украине приближается потепление
Погода в Украине в среду, 9 октября, будет несколько теплее, чем в предыдущие дни. Так, температура воздуха днем повысится до +12+18 градусов. Теплее всего будет на Юго-Западе.
На Востоке ожидается +10+13 градусов днем. При этом ночью на Востоке, в центральных областях и на Юге ночью – заморозки от 0 до -5 градусов. Заморозки не затронут Одесскую, Винницкую область и Крым, сообщила синоптик Наталья Диденко.
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В северных районах Черниговщины, Сумщины еще местами побудет +7+12 градусов. Однако тенденция, которую несет юго-западный ветер, явно в сторону потепления.
Ветер в среду будет порывистым, до сильного. А что касается осадков, то в большинстве областей Украины будет преобладать сухая погода, лишь на Севере и Западе вероятны небольшие дожди.
Погода в Киеве уже будет теплее. Днем в столице ожидается около +12 градусов. Правда, будет облачно и будет идти небольшой дождь.
Прогноз погоды на среду, 9 октября, в городах Украины:
Ужгород – +16...+18
Львов – +13...+15
Ивано-Франковск – +13...+15
Тернополь – +12...+14
Черновцы – +13...+15
Хмельницкий – +13...+15
Луцк – +11...+13
Ровно – +10...+12
Житомир – +10...+12
Винница – +13...+15
Одесса – +16...+18
Николаев – +16...+18
Херсон – +14...+16
Симферополь – +16...+18
Кропивницкий – +13...+15
Черкассы – +11...+13
Чернигов – +9...+11
Сумы – +7...+9
Полтава – +10...+12
Днепр – +12...+14
Запорожье – +12...+14
Донецк – +11...+13
Луганск – +10...+12
Харьков – +10...+12
Киев – +10...+12