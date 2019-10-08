Прогноз погоди на 9 жовтня: до України наближається потепління
Погода в Україні у середу, 9 жовтня, буде дещо теплішою, ніж у попередні дні. Так, температура повітря вдень зросте до +12+18 градусів. Найтепліше буде на Південному Заході.
На Сході очікується +10+13 градусів вдень. При цьому вночі на Сході, у центральних областях та на Півдні вночі – заморозки від 0 до -5 градусів. Заморозки не зачеплять на Одещину, Вінниччину та Крим, повідомила синоптик Наталка Діденко.
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У північних районах Чернігівщини, Сумщини ще місцями побуде +7+12 градусів. Проте тенденція, яку несе південно-західний вітер, явно у бік потепління.
Вітер у середу буде поривчастим, до сильного. А щодо опадів, то в більшості областей України переважатиме суха погода, лише на Півночі та Заході ймовірні невеликі дощі.
Погода у Києві вже буде теплішою. Вдень у столиці очікується близько +12 градусів. Щоправда, буде хмарно і йтиме невеликий дощ.
Прогноз погоди на середу, 9 жовтня, у містах України:
Ужгород – +16…+18
Львів – +13…+15
Івано-Франківськ – +13…+15
Тернопіль – +12…+14
Чернівці – +13…+15
Хмельницький – +13…+15
Луцьк – +11…+13
Рівне – +10…+12
Житомир – +10…+12
Вінниця – +13…+15
Одеса – +16…+18
Миколаїв – +16…+18
Херсон – +14…+16
Сімферополь – +16…+18
Кропивницький – +13…+15
Черкаси – +11…+13
Чернігів – +9…+11
Суми – +7…+9
Полтава – +10…+12
Дніпро – +12…+14
Запоріжжя – +12…+14
Донецьк – +11…+13
Луганськ – +10…+12
Харків – +10…+12
Київ – +10…+12