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      Прогноз погоди на 9 жовтня: до України наближається потепління

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      Погода 9 жовтня 2019 Україна – синоптик прогнозує потепління
      Прогноз погоди в Україні на 9 жовтня / meteoprog.ua

      Погода в Україні у середу, 9 жовтня, буде дещо теплішою, ніж у попередні дні. Так, температура повітря вдень зросте до +12+18 градусів. Найтепліше буде на Південному Заході.

      На Сході очікується +10+13 градусів вдень. При цьому вночі на Сході, у центральних областях та на Півдні вночі – заморозки від 0 до -5 градусів. Заморозки не зачеплять на Одещину, Вінниччину та Крим, повідомила синоптик Наталка Діденко.

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      У північних районах Чернігівщини, Сумщини ще місцями побуде +7+12 градусів. Проте тенденція, яку несе південно-західний вітер, явно у бік потепління.

      Вітер у середу буде поривчастим, до сильного. А щодо опадів, то в більшості областей України переважатиме суха погода, лише на Півночі та Заході ймовірні невеликі дощі.

      Погода у Києві вже буде теплішою. Вдень у столиці очікується близько +12 градусів. Щоправда, буде хмарно і йтиме невеликий дощ.

      Прогноз погоди на середу, 9 жовтня, у містах України:

      Ужгород – +16…+18

      Львів – +13…+15

      Івано-Франківськ – +13…+15

      Тернопіль – +12…+14

      Чернівці – +13…+15

      Хмельницький – +13…+15

      Луцьк – +11…+13

      Рівне – +10…+12

      Житомир – +10…+12

      Вінниця – +13…+15

      Одеса – +16…+18

      Миколаїв – +16…+18

      Херсон – +14…+16

      Сімферополь – +16…+18

      Кропивницький – +13…+15

      Черкаси – +11…+13

      Чернігів – +9…+11

      Суми – +7…+9

      Полтава – +10…+12

      Дніпро – +12…+14

      Запоріжжя – +12…+14

      Донецьк – +11…+13

      Луганськ – +10…+12

      Харків – +10…+12

      Київ – +10…+12

      прогноз погоди Україна 9 жовтня середа коли потепління
      Прогноз погоди на 9 жовтня від Укргідрометцентру

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Погода
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