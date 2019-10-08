Прогноз погоди на 9 жовтня: до України наближається потепління

Погода в Україні у середу, 9 жовтня, буде дещо теплішою, ніж у попередні дні. Так, температура повітря вдень зросте до +12+18 градусів. Найтепліше буде на Південному Заході.

На Сході очікується +10+13 градусів вдень. При цьому вночі на Сході, у центральних областях та на Півдні вночі – заморозки від 0 до -5 градусів. Заморозки не зачеплять на Одещину, Вінниччину та Крим, повідомила синоптик Наталка Діденко.

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У північних районах Чернігівщини, Сумщини ще місцями побуде +7+12 градусів. Проте тенденція, яку несе південно-західний вітер, явно у бік потепління.

Вітер у середу буде поривчастим, до сильного. А щодо опадів, то в більшості областей України переважатиме суха погода, лише на Півночі та Заході ймовірні невеликі дощі.

Погода у Києві вже буде теплішою. Вдень у столиці очікується близько +12 градусів. Щоправда, буде хмарно і йтиме невеликий дощ.

Прогноз погоди на середу, 9 жовтня, у містах України:

Ужгород – +16…+18

Львів – +13…+15

Івано-Франківськ – +13…+15

Тернопіль – +12…+14

Чернівці – +13…+15

Хмельницький – +13…+15

Луцьк – +11…+13

Рівне – +10…+12

Житомир – +10…+12

Вінниця – +13…+15

Одеса – +16…+18

Миколаїв – +16…+18

Херсон – +14…+16

Сімферополь – +16…+18

Кропивницький – +13…+15

Черкаси – +11…+13

Чернігів – +9…+11

Суми – +7…+9

Полтава – +10…+12

Дніпро – +12…+14

Запоріжжя – +12…+14

Донецьк – +11…+13

Луганськ – +10…+12

Харків – +10…+12

Київ – +10…+12



Прогноз погоди на 9 жовтня від Укргідрометцентру