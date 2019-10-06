15:51
6 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА ДЕРЕВЯНЧЕНКО – ГОЛОВКИН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кадыровское зрелище для Путина. Россияне без газа
      Вєсті Кремля
      20:50, 5 октября
      Вести.UA. Жир: Кива и Дубинский удовлетворяют потребности прямо в Раде. Разумков устал
      Вєсті.UA
      19:48, 5 октября
      Обиженный на Зеленского чиновник слил компромат на друга Богдана: резонансное расследование
      ЦРУ
      16:42, 4 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА ДЕРЕВЯНЧЕНКО – ГОЛОВКИН

      Прогноз погоды на 7 октября: будет холодно, местами – снег

      84 Читати новину українською
      Погода 7 октября 2019 Украина – прогноз погоды синоптика
      Прогноз погоды на 7 октября / Иллюстративное фото (pixabay)

      Погода в Украине в понедельник, 7 октября, будет достаточно прохладой, а ночью столбики термометров даже опустятся ниже нуля градусов. Кроме того, дожди, которые будут идти на Западе и Севере, местами могут переходить в снег.

      Об этом на своей странице в фейсбук сообщает украинская синоптик Наталья Диденко.

       Актуально: Заморозки в Украине: где будет холоднее всего

      Понедельник в Украине будет холодным. Ближайшей ночью – мороз, кроме Юга. Дождь и мокрый снег небольшие: местами на Западе и Севере, на Юге – дождь периодически,
      – отмечает специалист.

      Теплее всего будет на Херсонщине и в Крыму. Там воздух прогреется до +12...+17 градусов.

      Холоднее всего – на Сумщине и Полтавщине. Там столбики термометров не поднимутся выше отметки в +6...+8 градусов.

      Ветер будет западным, 5-10 метров в секунду.

      Внимание! Ночью 7 октября в северных, западных и центральных областях сильные заморозки в воздухе 0...-5 градусов (II уровень опасности, оранжевый), а в южных и восточных областях на поверхности почвы заморозки 0...-5 градусов (И уровень опасности, желтый).

      "В Киеве ночью 0...-2 градуса мороза, днем около +7 градусов. Есть вероятность небольших осадков, местами капли, но и могут полетать снежинки", – рассказывает о столичной погоде Диденко.

      Прогноз погоды на понедельник, 7 октября, в городах Украины:

      Ужгород – +11...+13

      Львов – +8...+10

      Ивано-Франковск – +8...+10

      Тернополь – +7...+9

      Черновцы – +8...+10

      Хмельницкий – +8...+10

      Луцк – +7...+9

      Ровно – +7...+9

      Житомир – +8...+10

      Винница – +8...+10

      Одесса – +10...+12

      Николаев – +11...+13

      Херсон – +12...+14

      Симферополь – +15...+17

      Кропивницкий – +8...+10

      Черкассы – +7...+9

      Чернигов – +7...+9

      Сумы – + 6... + 8

      Полтава – +6...+8

      Днепр – +8...+10

      Запорожье – +11...+13

      Донецк – +10...+12

      Луганск – +11...+13

      Харьков – +8...+10

      Киев – +7...+9

      погода прогноз погоди погода на 7 жовтняПрогноз погоды на понедельник, 7 октября, от Укргидрометцентра

      blog_ava
      Лунный календарь на октябрь 2019
      сегодня
      3735
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Аномалия роста закончилась: почему началось сезонное падение гривны и что буде дальше
      сегодня , 15:30 Аномалия роста закончилась: почему началось сезонное падение гривны и что буде дальше
      Сергій Фурса 45
      Земельная реформа и крепостничество: что общего, или исторические аллюзии
      сегодня , 12:00 Земельная реформа и крепостничество: что общего, или исторические аллюзии
      Сергій Фурса 105
      В Україні хочуть заборонити пластикові пакети
      сегодня , 08:40 В Україні хочуть заборонити пластикові пакети
      Все про екологію 1683
      Деревянченко в зрелищном поединке проиграл Головкину сомнительным решением судей
      сегодня , 06:56 Деревянченко в зрелищном поединке проиграл Головкину сомнительным решением судей
      1468
      Ради чего Россия жертвует благополучием людей
      5 октября , 22:00 Ради чего Россия жертвует благополучием людей
      Злой Одессит 1911
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук