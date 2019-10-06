Прогноз погоды на 7 октября: будет холодно, местами – снег

Погода в Украине в понедельник, 7 октября, будет достаточно прохладой, а ночью столбики термометров даже опустятся ниже нуля градусов. Кроме того, дожди, которые будут идти на Западе и Севере, местами могут переходить в снег.

Об этом на своей странице в фейсбук сообщает украинская синоптик Наталья Диденко.

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Понедельник в Украине будет холодным. Ближайшей ночью – мороз, кроме Юга. Дождь и мокрый снег небольшие: местами на Западе и Севере, на Юге – дождь периодически,

– отмечает специалист.

Теплее всего будет на Херсонщине и в Крыму. Там воздух прогреется до +12...+17 градусов.

Холоднее всего – на Сумщине и Полтавщине. Там столбики термометров не поднимутся выше отметки в +6...+8 градусов.

Ветер будет западным, 5-10 метров в секунду.

Внимание! Ночью 7 октября в северных, западных и центральных областях сильные заморозки в воздухе 0...-5 градусов (II уровень опасности, оранжевый), а в южных и восточных областях на поверхности почвы заморозки 0...-5 градусов (И уровень опасности, желтый).

"В Киеве ночью 0...-2 градуса мороза, днем около +7 градусов. Есть вероятность небольших осадков, местами капли, но и могут полетать снежинки", – рассказывает о столичной погоде Диденко.

Прогноз погоды на понедельник, 7 октября, в городах Украины:

Ужгород – +11...+13

Львов – +8...+10

Ивано-Франковск – +8...+10

Тернополь – +7...+9

Черновцы – +8...+10

Хмельницкий – +8...+10

Луцк – +7...+9

Ровно – +7...+9

Житомир – +8...+10

Винница – +8...+10

Одесса – +10...+12

Николаев – +11...+13

Херсон – +12...+14

Симферополь – +15...+17

Кропивницкий – +8...+10

Черкассы – +7...+9

Чернигов – +7...+9

Сумы – + 6... + 8

Полтава – +6...+8

Днепр – +8...+10

Запорожье – +11...+13

Донецк – +10...+12

Луганск – +11...+13

Харьков – +8...+10

Киев – +7...+9

Прогноз погоды на понедельник, 7 октября, от Укргидрометцентра