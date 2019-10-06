Прогноз погоды на 7 октября: будет холодно, местами – снег
Погода в Украине в понедельник, 7 октября, будет достаточно прохладой, а ночью столбики термометров даже опустятся ниже нуля градусов. Кроме того, дожди, которые будут идти на Западе и Севере, местами могут переходить в снег.
Об этом на своей странице в фейсбук сообщает украинская синоптик Наталья Диденко.
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Понедельник в Украине будет холодным. Ближайшей ночью – мороз, кроме Юга. Дождь и мокрый снег небольшие: местами на Западе и Севере, на Юге – дождь периодически,
– отмечает специалист.
Теплее всего будет на Херсонщине и в Крыму. Там воздух прогреется до +12...+17 градусов.
Холоднее всего – на Сумщине и Полтавщине. Там столбики термометров не поднимутся выше отметки в +6...+8 градусов.
Ветер будет западным, 5-10 метров в секунду.
Внимание! Ночью 7 октября в северных, западных и центральных областях сильные заморозки в воздухе 0...-5 градусов (II уровень опасности, оранжевый), а в южных и восточных областях на поверхности почвы заморозки 0...-5 градусов (И уровень опасности, желтый).
"В Киеве ночью 0...-2 градуса мороза, днем около +7 градусов. Есть вероятность небольших осадков, местами капли, но и могут полетать снежинки", – рассказывает о столичной погоде Диденко.
Прогноз погоды на понедельник, 7 октября, в городах Украины:
Ужгород – +11...+13
Львов – +8...+10
Ивано-Франковск – +8...+10
Тернополь – +7...+9
Черновцы – +8...+10
Хмельницкий – +8...+10
Луцк – +7...+9
Ровно – +7...+9
Житомир – +8...+10
Винница – +8...+10
Одесса – +10...+12
Николаев – +11...+13
Херсон – +12...+14
Симферополь – +15...+17
Кропивницкий – +8...+10
Черкассы – +7...+9
Чернигов – +7...+9
Сумы – + 6... + 8
Полтава – +6...+8
Днепр – +8...+10
Запорожье – +11...+13
Донецк – +10...+12
Луганск – +11...+13
Харьков – +8...+10
Киев – +7...+9
Прогноз погоды на понедельник, 7 октября, от Укргидрометцентра
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