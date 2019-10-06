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      Прогноз погоди на 7 жовтня: буде холодно, подекуди – сніг

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      Погода 7 жовтня 2019 Україна – прогноз погоди синоптика
      Прогноз погоди на 7 жовтня / Ілюстративне фото (pixabay)

      Погода в Україні в понеділок, 7 жовтня, буде доволі прохолодою, а вночі стовпчики термометрів навіть опустяться нижче нуля градусів. Окрім того, дощі, які йтимуть на Заході та Півночі, можуть місцями переходити у сніг.

      Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомляє українська синоптикиня Наталка Діденко.

      Актуально: Заморозки в Україні: де буде найхолодніше

      Понеділок в Україні буде холодним. Найближчої ночі – морозець, окрім Півдня. Дощ та мокрий сніг невеликі: місцями на Заході та Півночі, на Півдні – періодично дощ,
      – зазначає фахівець.

      Найтепліше буде на Херсонщині та в Криму. Там повітря прогріється до +12…+17 градусів.

      Найхолодніше – на Сумщині та Полтавщині. Там стовпчики термометрів не піднімуться вище позначок у +6…+8 градусів.

      Вітер буде західним, 5 – 10 метрів за секунду.

      Увага! Вночі 7 жовтня у північних, західних та центральних областях сильні заморозки у повітрі 0…-5 градусів (II рівень небезпечності, помаранчевий), а у південних та східних областях на поверхні ґрунту заморозки 0…-5 градусів (І рівень небезпечності, жовтий).

      "У Києві вночі 0…-2 градуси морозу, вдень близько +7 градусів. Є ймовірність невеликих опадів, місцями краплі, але й можуть політати сніжинки", – розповідає про столичну погоду Діденко.

      Прогноз погоди на понеділок, 7 жовтня, у містах України:

      Ужгород – +11…+13

      Львів – +8…+10

      Івано-Франківськ – +8…+10

      Тернопіль – +7…+9

      Чернівці – +8…+10

      Хмельницький – +8…+10

      Луцьк – +7…+9

      Рівне – +7…+9

      Житомир – +8…+10

      Вінниця – +8…+10

      Одеса – +10…+12

      Миколаїв – +11…+13

      Херсон – +12…+14

      Сімферополь – +15…+17

      Кропивницький – +8…+10

      Черкаси – +7…+9

      Чернігів – +7…+9

      Суми – +6…+8

      Полтава – +6…+8

      Дніпро – +8…+10

      Запоріжжя – +11…+13

      Донецьк – +10…+12

      Луганськ – +11…+13

      Харків – +8…+10

      Київ – +7…+9

      погода прогноз погоди погода на 7 жовтня
      Прогноз погоди на понеділок, 7 жовтня, від Укргідрометцентру

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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