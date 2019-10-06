Прогноз погоди на 7 жовтня: буде холодно, подекуди – сніг
Погода в Україні в понеділок, 7 жовтня, буде доволі прохолодою, а вночі стовпчики термометрів навіть опустяться нижче нуля градусів. Окрім того, дощі, які йтимуть на Заході та Півночі, можуть місцями переходити у сніг.
Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомляє українська синоптикиня Наталка Діденко.
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Понеділок в Україні буде холодним. Найближчої ночі – морозець, окрім Півдня. Дощ та мокрий сніг невеликі: місцями на Заході та Півночі, на Півдні – періодично дощ,
– зазначає фахівець.
Найтепліше буде на Херсонщині та в Криму. Там повітря прогріється до +12…+17 градусів.
Найхолодніше – на Сумщині та Полтавщині. Там стовпчики термометрів не піднімуться вище позначок у +6…+8 градусів.
Вітер буде західним, 5 – 10 метрів за секунду.
Увага! Вночі 7 жовтня у північних, західних та центральних областях сильні заморозки у повітрі 0…-5 градусів (II рівень небезпечності, помаранчевий), а у південних та східних областях на поверхні ґрунту заморозки 0…-5 градусів (І рівень небезпечності, жовтий).
"У Києві вночі 0…-2 градуси морозу, вдень близько +7 градусів. Є ймовірність невеликих опадів, місцями краплі, але й можуть політати сніжинки", – розповідає про столичну погоду Діденко.
Прогноз погоди на понеділок, 7 жовтня, у містах України:
Ужгород – +11…+13
Львів – +8…+10
Івано-Франківськ – +8…+10
Тернопіль – +7…+9
Чернівці – +8…+10
Хмельницький – +8…+10
Луцьк – +7…+9
Рівне – +7…+9
Житомир – +8…+10
Вінниця – +8…+10
Одеса – +10…+12
Миколаїв – +11…+13
Херсон – +12…+14
Сімферополь – +15…+17
Кропивницький – +8…+10
Черкаси – +7…+9
Чернігів – +7…+9
Суми – +6…+8
Полтава – +6…+8
Дніпро – +8…+10
Запоріжжя – +11…+13
Донецьк – +10…+12
Луганськ – +11…+13
Харків – +8…+10
Київ – +7…+9
Прогноз погоди на понеділок, 7 жовтня, від Укргідрометцентру
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