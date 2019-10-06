Прогноз погоди на 7 жовтня: буде холодно, подекуди – сніг

Погода в Україні в понеділок, 7 жовтня, буде доволі прохолодою, а вночі стовпчики термометрів навіть опустяться нижче нуля градусів. Окрім того, дощі, які йтимуть на Заході та Півночі, можуть місцями переходити у сніг.

Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомляє українська синоптикиня Наталка Діденко.

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Понеділок в Україні буде холодним. Найближчої ночі – морозець, окрім Півдня. Дощ та мокрий сніг невеликі: місцями на Заході та Півночі, на Півдні – періодично дощ,

– зазначає фахівець.

Найтепліше буде на Херсонщині та в Криму. Там повітря прогріється до +12…+17 градусів.

Найхолодніше – на Сумщині та Полтавщині. Там стовпчики термометрів не піднімуться вище позначок у +6…+8 градусів.

Вітер буде західним, 5 – 10 метрів за секунду.

Увага! Вночі 7 жовтня у північних, західних та центральних областях сильні заморозки у повітрі 0…-5 градусів (II рівень небезпечності, помаранчевий), а у південних та східних областях на поверхні ґрунту заморозки 0…-5 градусів (І рівень небезпечності, жовтий).

"У Києві вночі 0…-2 градуси морозу, вдень близько +7 градусів. Є ймовірність невеликих опадів, місцями краплі, але й можуть політати сніжинки", – розповідає про столичну погоду Діденко.

Прогноз погоди на понеділок, 7 жовтня, у містах України:

Ужгород – +11…+13

Львів – +8…+10

Івано-Франківськ – +8…+10

Тернопіль – +7…+9

Чернівці – +8…+10

Хмельницький – +8…+10

Луцьк – +7…+9

Рівне – +7…+9

Житомир – +8…+10

Вінниця – +8…+10

Одеса – +10…+12

Миколаїв – +11…+13

Херсон – +12…+14

Сімферополь – +15…+17

Кропивницький – +8…+10

Черкаси – +7…+9

Чернігів – +7…+9

Суми – +6…+8

Полтава – +6…+8

Дніпро – +8…+10

Запоріжжя – +11…+13

Донецьк – +10…+12

Луганськ – +11…+13

Харків – +8…+10

Київ – +7…+9



Прогноз погоди на понеділок, 7 жовтня, від Укргідрометцентру