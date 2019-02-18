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      Прогноз погоды на 19 февраля: по всей Украине будет по-весеннему солнечно и тепло

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      Погода на 19 февраля 2019 Украина - прогноз погоды синоптика
      Прогноз погоды на 19 февраля / Фото из открытых источников

      Погода во вторник, 19 февраля, в Украине будет сухой и солнечной. Правда, будут существенно отличаться температурные отметки между юго-западными и северо-восточными регионами.

      Солнечная и сухая погода посреди февраля вызвана антициклоном и высоким атмосферным давлением, убеждена украинский синоптик Наталья Диденко.

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      Так, теплей всего во вторник, 19 февраля, будет в ряде западных областей. В частности, на Буковине, Прикарпатье и Львовщине столбики термометров достигнут отметок +9...+11 градусов. Достаточно тепло будет и в южных регионах. К примеру, на Николаевщине воздух прогреется до +5...+7 градусов.

      А вот холоднее всего будет в некоторых северных и восточных областях. Так, на Сумщине, Харьковщине и Луганщине температура воздуха в течение дня не будет подниматься выше -1...+1 градусов.

      Несмотря на различные перепады температур, по всей Украине – солнечно. Ветер будет южным, 5-10 метров в секунду.

      Следует обратить внимание: в Укргидрометцентре прогнозируют на 19 февраля в восточных областях, на севере Левобережья и в Карпатском регионе – гололедицу на дорогах.

      В Киеве тоже солнечно и без осадков. Воздух после ночного мороза прогреется до +4...+6 градусов.

      Прогноз погоды на вторник, 19 февраля, в городах Украины:

      Ужгород – +8...+10

      Львов – +9...+11

      Ивано-Франковск – +9...+11

      Тернополь – +8...+10

      Черновцы – +9...+11

      Хмельницкий – +7...+9

      Луцк – +8...+10

      Ровно – +7...+9

      Житомир – +6...+8

      Винница – +5...+7

      Одесса – +4...+6

      Николаев – +5...+7

      Херсон – +3...+5

      Симферополь –+4...+6

      Кропивницкий – +4...+6

      Черкассы – +5...+7

      Чернигов – +3...+5

      Сумы – -1...+1

      Полтава – +2...+4

      Днепр – +3...+5

      Запорожье – +2...+4

      Донецк – 0...+2

      Луганск – -1...+1

      Харьков – -1...+1

      Киев – +4...+6

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      Прогноз погоды на вторник, 19 февраля, от Укргидрометцентра

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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