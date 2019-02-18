Прогноз погоды на 19 февраля: по всей Украине будет по-весеннему солнечно и тепло
Погода во вторник, 19 февраля, в Украине будет сухой и солнечной. Правда, будут существенно отличаться температурные отметки между юго-западными и северо-восточными регионами.
Солнечная и сухая погода посреди февраля вызвана антициклоном и высоким атмосферным давлением, убеждена украинский синоптик Наталья Диденко.
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Так, теплей всего во вторник, 19 февраля, будет в ряде западных областей. В частности, на Буковине, Прикарпатье и Львовщине столбики термометров достигнут отметок +9...+11 градусов. Достаточно тепло будет и в южных регионах. К примеру, на Николаевщине воздух прогреется до +5...+7 градусов.
А вот холоднее всего будет в некоторых северных и восточных областях. Так, на Сумщине, Харьковщине и Луганщине температура воздуха в течение дня не будет подниматься выше -1...+1 градусов.
Несмотря на различные перепады температур, по всей Украине – солнечно. Ветер будет южным, 5-10 метров в секунду.
Следует обратить внимание: в Укргидрометцентре прогнозируют на 19 февраля в восточных областях, на севере Левобережья и в Карпатском регионе – гололедицу на дорогах.
В Киеве тоже солнечно и без осадков. Воздух после ночного мороза прогреется до +4...+6 градусов.
Прогноз погоды на вторник, 19 февраля, в городах Украины:
Ужгород – +8...+10
Львов – +9...+11
Ивано-Франковск – +9...+11
Тернополь – +8...+10
Черновцы – +9...+11
Хмельницкий – +7...+9
Луцк – +8...+10
Ровно – +7...+9
Житомир – +6...+8
Винница – +5...+7
Одесса – +4...+6
Николаев – +5...+7
Херсон – +3...+5
Симферополь –+4...+6
Кропивницкий – +4...+6
Черкассы – +5...+7
Чернигов – +3...+5
Сумы – -1...+1
Полтава – +2...+4
Днепр – +3...+5
Запорожье – +2...+4
Донецк – 0...+2
Луганск – -1...+1
Харьков – -1...+1
Киев – +4...+6
Прогноз погоды на вторник, 19 февраля, от Укргидрометцентра