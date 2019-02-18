Прогноз погоды на 19 февраля: по всей Украине будет по-весеннему солнечно и тепло

Погода во вторник, 19 февраля, в Украине будет сухой и солнечной. Правда, будут существенно отличаться температурные отметки между юго-западными и северо-восточными регионами.

Солнечная и сухая погода посреди февраля вызвана антициклоном и высоким атмосферным давлением, убеждена украинский синоптик Наталья Диденко.

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Так, теплей всего во вторник, 19 февраля, будет в ряде западных областей. В частности, на Буковине, Прикарпатье и Львовщине столбики термометров достигнут отметок +9...+11 градусов. Достаточно тепло будет и в южных регионах. К примеру, на Николаевщине воздух прогреется до +5...+7 градусов.

А вот холоднее всего будет в некоторых северных и восточных областях. Так, на Сумщине, Харьковщине и Луганщине температура воздуха в течение дня не будет подниматься выше -1...+1 градусов.

Несмотря на различные перепады температур, по всей Украине – солнечно. Ветер будет южным, 5-10 метров в секунду.

Следует обратить внимание: в Укргидрометцентре прогнозируют на 19 февраля в восточных областях, на севере Левобережья и в Карпатском регионе – гололедицу на дорогах.

В Киеве тоже солнечно и без осадков. Воздух после ночного мороза прогреется до +4...+6 градусов.

Прогноз погоды на вторник, 19 февраля, в городах Украины:

Ужгород – +8...+10

Львов – +9...+11

Ивано-Франковск – +9...+11

Тернополь – +8...+10

Черновцы – +9...+11

Хмельницкий – +7...+9

Луцк – +8...+10

Ровно – +7...+9

Житомир – +6...+8

Винница – +5...+7

Одесса – +4...+6

Николаев – +5...+7

Херсон – +3...+5

Симферополь –+4...+6

Кропивницкий – +4...+6

Черкассы – +5...+7

Чернигов – +3...+5

Сумы – -1...+1

Полтава – +2...+4

Днепр – +3...+5

Запорожье – +2...+4

Донецк – 0...+2

Луганск – -1...+1

Харьков – -1...+1

Киев – +4...+6



Прогноз погоды на вторник, 19 февраля, от Укргидрометцентра