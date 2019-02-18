Прогноз погоди на 19 лютого: по всій Україні буде по-весняному сонячно та тепло

Погода у вівторок, 19 лютого, в Україні буде сухою та сонячною. Щоправда, суттєво різнитимуться температурні позначки між південно-західними і північно-східними регіонами.

Сонячна та суха погода посеред лютого спричинені антициклоном та високим атмосферним тиском, переконана український синоптик Наталка Діденко.

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Так, найтепліше у вівторок, 19 лютого, буде у низці західних областей. Зокрема, на Буковині, Прикарпатті й Львівщині стовпчики термометрів сягнуть позначок у +9...+11 градусів. Досить тепло буде і в південних регіонах. Приміром, на Миколаївщині повітря прогріється до +5...+7 градусів.

А ось найхолодніше буде у деяких північних та східних областях. Так, на Сумщині, Харківщині та Луганщині температура повітря протягом дня не підніматиметься вище -1...+1 градусів.

Попри різні перепади температур, по всій Україні – сонячно. Вітер буде південним, 5 – 10 метрів за секунду.

Слід звернути увагу: в Укргідрометцентрі прогнозують на 19 лютого у східних областях, на півночі Лівобережжя та в Карпатському регіоні – ожеледицю на дорогах.

У Києві теж сонячно та без опадів. Повітря після нічного морозу прогріється до +4...+6 градусів.

Прогноз погоди на вівторок, 19 лютого, у містах України:

Ужгород – +8…+10

Львів – +9…+11

Івано-Франківськ – +9…+11

Тернопіль – +8…+10

Чернівці – +9…+11

Хмельницький – +7…+9

Луцьк – +8…+10

Рівне – +7…+9

Житомир – +6…+8

Вінниця – +5…+7

Одеса – +4…+6

Миколаїв – +5…+7

Херсон – +3…+5

Сімферополь –+4…+6

Кропивницький – +4…+6

Черкаси – +5…+7

Чернігів – +3…+5

Суми – -1…+1

Полтава – +2…+4

Дніпро – +3…+5

Запоріжжя – +2…+4

Донецьк – 0…+2

Луганськ – -1…+1

Харків – -1…+1

Київ – +4…+6



Прогноз погоди на вівторок, 19 лютого, від Укргідрометцентру