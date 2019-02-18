16:32
18 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕБЕСНА СОТНЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Страшна травма Путіна. "Щедра" російська душа
      Вєсті Кремля
      17:46, 17 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Порошенко у небезпеці. Любовні послання політиків
      Вєсті.UA
      17:55, 16 лютого
      Незаконні забудови: як на землях МВС виростають житлові квартали
      ЦРУ
      09:00, 15 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Природа і люди
      Згадати все
      23:00, 15 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НЕБЕСНА СОТНЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК

      Прогноз погоди на 19 лютого: по всій Україні буде по-весняному сонячно та тепло

      32 Читать новость на русском
      Погода на 19 лютого 2019 Україна - прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 19 лютого / Фото з відкритих джерел

      Погода у вівторок, 19 лютого, в Україні буде сухою та сонячною. Щоправда, суттєво різнитимуться температурні позначки між південно-західними і північно-східними регіонами.

      Сонячна та суха погода посеред лютого спричинені антициклоном та високим атмосферним тиском, переконана український синоптик Наталка Діденко.

      Читайте також: У Саудівській Аравії випав сніг: вражаючі фото

      Так, найтепліше у вівторок, 19 лютого, буде у низці західних областей. Зокрема, на Буковині, Прикарпатті й Львівщині стовпчики термометрів сягнуть позначок у +9...+11 градусів. Досить тепло буде і в південних регіонах. Приміром, на Миколаївщині повітря прогріється до +5...+7 градусів.

      А ось найхолодніше буде у деяких північних та східних областях. Так, на Сумщині, Харківщині та Луганщині температура повітря протягом дня не підніматиметься вище -1...+1 градусів.

      Попри різні перепади температур, по всій Україні – сонячно. Вітер буде південним, 5 – 10 метрів за секунду.

      Слід звернути увагу: в Укргідрометцентрі прогнозують на 19 лютого у східних областях, на півночі Лівобережжя та в Карпатському регіоні – ожеледицю на дорогах. 

      У Києві теж сонячно та без опадів. Повітря після нічного морозу прогріється до +4...+6 градусів.

      Прогноз погоди на вівторок, 19 лютого, у містах України:

      Ужгород – +8…+10

      Львів – +9…+11

      Івано-Франківськ – +9…+11

      Тернопіль – +8…+10

      Чернівці – +9…+11

      Хмельницький – +7…+9

      Луцьк – +8…+10

      Рівне – +7…+9

      Житомир – +6…+8

      Вінниця – +5…+7

      Одеса – +4…+6

      Миколаїв – +5…+7

      Херсон – +3…+5

      Сімферополь –+4…+6

      Кропивницький – +4…+6

      Черкаси – +5…+7

      Чернігів – +3…+5

      Суми – -1…+1

      Полтава – +2…+4

      Дніпро – +3…+5

      Запоріжжя – +2…+4

      Донецьк – 0…+2

      Луганськ – -1…+1

      Харків – -1…+1

      Київ – +4…+6

      погода в лютому погода на 19 лютого погода в Україні на 19 лютого
      Прогноз погоди на вівторок, 19 лютого, від Укргідрометцентру

      blog_ava
      Великдень в Україні 2019: дата і традиції
      сьогодні
      3897
      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Суд над Супрун – розправа, яку вчинила політична система
      сьогодні , 16:30 Суд над Супрун – розправа, яку вчинила політична система
      Сергій Лещенко 20
      18 лютого 2014-го – найстрашніший день Євромайдану
      сьогодні , 16:30 18 лютого 2014-го – найстрашніший день Євромайдану
      Артем Овдієнко 12
      Сміються росіянам в очі: з'явилося унікальне фото українських моряків з суду у РФ
      сьогодні , 16:28 Сміються росіянам в очі: з'явилося унікальне фото українських моряків з суду у РФ
      3545
      На бій з Усиком претендує боксер, який побив українського ветерана
      сьогодні , 15:56 На бій з Усиком претендує боксер, який побив українського ветерана
      250
      Нацвідбір до Євробачення-2019: що відомо про фіналістів шоу та їхні пісні
      сьогодні , 16:00 Нацвідбір до Євробачення-2019: що відомо про фіналістів шоу та їхні пісні
      Юлія Михайлова 393
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук