У Саудівській Аравії випав сніг: вражаючі фото
У районі Джебель-ель-Лауза на півночі Саудівської Аравії випав сніг. Місцеві жителі вже обладнали пункти здачі в оренду санок і саморобних лиж.
Користувачі соціальних мереж постять фотографії у Twitter. Діти радіють: ліплять зі снігу різні фігури і грають у сніжки.
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У провінції Табук на висоті 2,5 тисячі метрів над рівнем моря така ситуація повторюється вже другий рік.
Жителі обладнали пункти здачі в оренду санок і саморобних лиж.
Не виключено, що в майбутньому ми станемо зимовим курортом,
– пише в Twitter один з місцевих жителів Мухаммед аль-Мустафа.
До слова, північна провінція Табук є частиною глобального проекту міста майбутнього Неом, націленого також на розвиток туристичної інфраструктури.