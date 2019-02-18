У Саудівській Аравії випав сніг: вражаючі фото

У районі Джебель-ель-Лауза на півночі Саудівської Аравії випав сніг. Місцеві жителі вже обладнали пункти здачі в оренду санок і саморобних лиж.

Користувачі соціальних мереж постять фотографії у Twitter. Діти радіють: ліплять зі снігу різні фігури і грають у сніжки.

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У провінції Табук на висоті 2,5 тисячі метрів над рівнем моря така ситуація повторюється вже другий рік.

Жителі обладнали пункти здачі в оренду санок і саморобних лиж.

Не виключено, що в майбутньому ми станемо зимовим курортом,

– пише в Twitter один з місцевих жителів Мухаммед аль-Мустафа.

جبل اللوز #تبوك يكتسي بالثلج

عصر اليوم السبت

11 6 1440

16 فبراير 2019#جبل_اللوز pic.twitter.com/u6eSJL1xAk — سهيل العشيوي (@sbahnallh1) 16 февраля 2019 г.

До слова, північна провінція Табук є частиною глобального проекту міста майбутнього Неом, націленого також на розвиток туристичної інфраструктури.