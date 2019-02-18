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      У Саудівській Аравії випав сніг: вражаючі фото

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      У Саудівській Аравії випав сніг: вражаючі фото
      У Саудівській Аравії випав сніг: вражаючі фото / Фото з відкритих джерел

      У районі Джебель-ель-Лауза на півночі Саудівської Аравії випав сніг. Місцеві жителі вже обладнали пункти здачі в оренду санок і саморобних лиж.

      Користувачі соціальних мереж постять фотографії у Twitter. Діти радіють: ліплять зі снігу різні фігури і грають у сніжки.

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      У провінції Табук на висоті 2,5 тисячі метрів над рівнем моря така ситуація повторюється вже другий рік.

      Жителі обладнали пункти здачі в оренду санок і саморобних лиж.

      Не виключено, що в майбутньому ми станемо зимовим курортом,
      – пише в Twitter один з місцевих жителів Мухаммед аль-Мустафа.

      До слова, північна провінція Табук є частиною глобального проекту міста майбутнього Неом, націленого також на розвиток туристичної інфраструктури.

       

      blog_ava
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      Теги: Саудівська Аравія Курйозні новини
      Джерело: 24 канал
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