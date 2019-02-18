В Саудовской Аравии выпал снег: впечатляющие фото
В районе Джебель-эль-Лауза на севере Саудовской Аравии выпал снег. Местные жители уже оборудовали пункты выдачи в аренду санок и самодельных лыж.
Пользователи социальных сетей постятся фотографии в Twitter. Дети радуются: лепят из снега разные фигуры и играют в снежки.
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В провинции Табук на высоте 2,5 тысячи метров над уровнем моря такая ситуация повторяется уже второй год.
Жители оборудовали пункты выдачи в аренду санок и самодельных лыж.
Не исключено, что в будущем мы станем зимним курортом,
– пишет в Twitter один из местных жителей Мухаммед аль-Мустафа.
К слову, северная провинция Табук является частью глобального проекта города будущего Неом, нацеленного также на развитие туристической инфраструктуры.