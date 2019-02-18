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      В Саудовской Аравии выпал снег: впечатляющие фото

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      В Саудовской Аравии выпал снег: впечатляющие фото
      В Саудовской Аравии выпал снег: впечатляющие фото / Фото из открытых источников

      В районе Джебель-эль-Лауза на севере Саудовской Аравии выпал снег. Местные жители уже оборудовали пункты выдачи в аренду санок и самодельных лыж.

      Пользователи социальных сетей постятся фотографии в Twitter. Дети радуются: лепят из снега разные фигуры и играют в снежки.

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      В провинции Табук на высоте 2,5 тысячи метров над уровнем моря такая ситуация повторяется уже второй год.

      Жители оборудовали пункты выдачи в аренду санок и самодельных лыж.

      Не исключено, что в будущем мы станем зимним курортом,
      – пишет в Twitter один из местных жителей Мухаммед аль-Мустафа.

      К слову, северная провинция Табук является частью глобального проекта города будущего Неом, нацеленного также на развитие туристической инфраструктуры.

       

      blog_ava
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      Теги: Курьезные новости Саудовская Аравия
      Источник: 24 канал
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