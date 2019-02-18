В Саудовской Аравии выпал снег: впечатляющие фото

В районе Джебель-эль-Лауза на севере Саудовской Аравии выпал снег. Местные жители уже оборудовали пункты выдачи в аренду санок и самодельных лыж.

Пользователи социальных сетей постятся фотографии в Twitter. Дети радуются: лепят из снега разные фигуры и играют в снежки.

Читайте также: В Саудовской Аравии вскоре появятся первые женщины-гиды

В провинции Табук на высоте 2,5 тысячи метров над уровнем моря такая ситуация повторяется уже второй год.

Жители оборудовали пункты выдачи в аренду санок и самодельных лыж.

Не исключено, что в будущем мы станем зимним курортом,

– пишет в Twitter один из местных жителей Мухаммед аль-Мустафа.

جبل اللوز #تبوك يكتسي بالثلج

عصر اليوم السبت

11 6 1440

16 فبراير 2019#جبل_اللوز pic.twitter.com/u6eSJL1xAk — سهيل العشيوي (@sbahnallh1) 16 февраля 2019 г.

К слову, северная провинция Табук является частью глобального проекта города будущего Неом, нацеленного также на развитие туристической инфраструктуры.