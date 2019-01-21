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      В Саудовской Аравии вскоре появятся первые женщины-гиды

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      Женщинам в Саудовской Аравии дадут лицензии на работу гидом
      Женщинам в Саудовской Аравии дадут лицензии на работу гидом / Фото из свободных источников

      Уже 150 женщин желают получить лицензию на туристическую деятельность от Саудовской Комиссии по туризму и национальному наследию. Поэтому комиссия начала практические шаги относительно выдачи женщинам Саудовской Аравии соответствующих документов.

      Об этом сообщили на сайте Saudi Gazette.

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      Для того, чтобы стать туристическим гидом заявитель должен быть:

      1. Не моложе 23 лет.
      2. Физически здоров.
      3. Пройти соответствующие специальные тесты.
      4. Закончить курсы по оказанию первой медицинской помощи.

      Профессор международного менеджмента в сфере туризма Университета короля Сауда в Эр-Рияде Имад Манше подчеркнул, что саудовские женщины имеют достаточный уровень образования и подготовки для работы туристическими гидами.

      Кроме того, женщины составляют значительную часть гидов и прекрасно справляются с обязанностями организации туров и приема гостей. Они, как правило, являются аккуратными и сосредотачиваются на деталях,
      – добавил профессор.

      Абер Абу Солайман работает туристическим гидом с 2011 года, однако постоянно сталкивается с рядом проблем и трудностей по отношению к ней мужчин-гидов.

      Я свободно владею английским, французским, испанским, итальянским и арабским языками. Но все равно сталкиваюсь с притеснениями со стороны моих коллег-мужчин. Когда я получу свою лицензию, то мне будет гораздо легче работать,
      отметила Солайман.

      Напомним, что недавно в Саудовской Аравии беременным женщинам разрешили самим решать, согласны ли они на кесарево сечение или другие хирургические процедуры. К слову, ранее беременные женщины должны были получать согласие мужчины-опекунов на проведение родов.

      Также женщинам разрешили запрашивать информацию о состоянии своей беременности и ожидаемую дату родов без подписи опекуна-мужчины. Ранее для всего этого нужны были документы с подписями.

      Теги: Путешествия Саудовская Аравия
      Источник: 24 Канал
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