В Саудовской Аравии вскоре появятся первые женщины-гиды

Уже 150 женщин желают получить лицензию на туристическую деятельность от Саудовской Комиссии по туризму и национальному наследию. Поэтому комиссия начала практические шаги относительно выдачи женщинам Саудовской Аравии соответствующих документов.

Об этом сообщили на сайте Saudi Gazette.

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Для того, чтобы стать туристическим гидом заявитель должен быть:

Не моложе 23 лет. Физически здоров. Пройти соответствующие специальные тесты. Закончить курсы по оказанию первой медицинской помощи.

Профессор международного менеджмента в сфере туризма Университета короля Сауда в Эр-Рияде Имад Манше подчеркнул, что саудовские женщины имеют достаточный уровень образования и подготовки для работы туристическими гидами.

Кроме того, женщины составляют значительную часть гидов и прекрасно справляются с обязанностями организации туров и приема гостей. Они, как правило, являются аккуратными и сосредотачиваются на деталях,

– добавил профессор.

Абер Абу Солайман работает туристическим гидом с 2011 года, однако постоянно сталкивается с рядом проблем и трудностей по отношению к ней мужчин-гидов.

Я свободно владею английским, французским, испанским, итальянским и арабским языками. Но все равно сталкиваюсь с притеснениями со стороны моих коллег-мужчин. Когда я получу свою лицензию, то мне будет гораздо легче работать,

– отметила Солайман.

Напомним, что недавно в Саудовской Аравии беременным женщинам разрешили самим решать, согласны ли они на кесарево сечение или другие хирургические процедуры. К слову, ранее беременные женщины должны были получать согласие мужчины-опекунов на проведение родов.



Также женщинам разрешили запрашивать информацию о состоянии своей беременности и ожидаемую дату родов без подписи опекуна-мужчины. Ранее для всего этого нужны были документы с подписями.