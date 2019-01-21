У Саудівській Аравії незабаром з'являться перші жінки-гіди

Вже 150 жінок бажають отримати ліцензію на туристичну діяльність від Саудівської Комісії з туризму та національної спадщини. Відтак комісія розпочала практичні кроки щодо видання жінкам Саудівської Аравії відповідних документів.

Про це повідомили на сайті Saudi Gazette.

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Для того, аби стати туристичним гідом заявник має бути:

Не молодше 23 років. Фізично здоровий. Пройти відповідні спеціальні тести. Закінчити курси з надання першої медичної допомоги.

Професор міжнародного менеджменту в галузі туризму Університету короля Сауда в ер-Ріяді Імад Манші підкреслив, що саудівські жінки мають достатній рівень освіти та підготовки для роботи туристичними гідами.

Окрім того, жінки становлять значну частину гідів і чудово справляються з обов'язками організації турів і прийому гостей. Вони, як правило, є ретельними й зосереджуються на деталях,

– додав професор.

Абер Абу Солайман працює туристичним гідом з 2011 року, проте постійно стикається з рядом проблем та труднощів щодо ставлення до неї чоловіків-гідів.

Я вільно володію англійською, французькою, іспанською, італійською та арабською мовами. Проте все одно стикаюся з утисками з боку моїх колег-чоловіків. Коли я отримаю свою ліцензію, то мені буде набагато легше працювати,

– наголосила Солайман.

Нагадаємо, що нещодавно у Саудівській Аравії вагітним жінкам дозволили самим вирішувати, чи згодні вони на кесарів розтин або інші хірургічні процедури. До слова, раніше вагітні жінки повинні були отримувати згоду чоловіків-опікунів на проведення пологів.



Також жінкам дозволили запитувати інформацію про стан своєї вагітності та очікувану дату пологів без підпису опікуна-чоловіка. Раніше для всього цього потрібні були документи з підписами.