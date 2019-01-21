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      У Саудівській Аравії незабаром з'являться перші жінки-гіди

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      Жінкам у Саудівській Аравії дадуть ліцензії на роботу гідом
      Жінкам у Саудівській Аравії дадуть ліцензії на роботу гідом / Фото з вільних джерел

      Вже 150 жінок бажають отримати ліцензію на туристичну діяльність від Саудівської Комісії з туризму та національної спадщини. Відтак комісія розпочала практичні кроки щодо видання жінкам Саудівської Аравії відповідних документів.

      Про це повідомили на сайті Saudi Gazette.

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      Для того, аби стати туристичним гідом заявник має бути:

      1. Не молодше 23 років.
      2. Фізично здоровий.
      3. Пройти відповідні спеціальні тести.
      4. Закінчити курси з надання першої медичної допомоги.

      Професор міжнародного менеджменту в галузі туризму Університету короля Сауда в ер-Ріяді Імад Манші підкреслив, що саудівські жінки мають достатній рівень освіти та підготовки для роботи туристичними гідами.

      Окрім того, жінки становлять значну частину гідів і чудово справляються з обов'язками організації турів і прийому гостей. Вони, як правило, є ретельними й зосереджуються на деталях,
      – додав професор.

      Абер Абу Солайман працює туристичним гідом з 2011 року, проте постійно стикається з рядом проблем та труднощів щодо ставлення до неї чоловіків-гідів. 

      Я вільно володію англійською, французькою, іспанською, італійською та арабською мовами. Проте все одно стикаюся з утисками з боку моїх колег-чоловіків. Коли я отримаю свою ліцензію, то мені буде набагато легше працювати,
      – наголосила Солайман.

      Нагадаємо, що нещодавно у Саудівській Аравії вагітним жінкам дозволили самим вирішувати, чи згодні вони на кесарів розтин або інші хірургічні процедури. До слова, раніше вагітні жінки повинні були отримувати згоду чоловіків-опікунів на проведення пологів.

      Також жінкам дозволили запитувати інформацію про стан своєї вагітності та очікувану дату пологів без підпису опікуна-чоловіка. Раніше для всього цього потрібні були документи з підписами.

      Теги: Подорожі Саудівська Аравія
      Джерело: 24 Канал
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