Прогноз погоды на 3 июня: в Украине будут лить дожди и греметь грозы

Погода в Украине в понедельник, 3 июня, будет дождливой почти во всех областях, а еще будут греметь грозы и ожидаются шквалы. Солнечно будет только на Волыни, Ровенщине, Житомирщине, Киевщине, Черниговщине и Сумщине.

Ситуация – сложная, поэтому даже обычный дождь может за минуты перейти в сильный ливень со шквалом, отметила синоптик Наталья Диденко.

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Очень внимательно следите за прогнозами погоды, по возможности не делайте навесы над сценами или над партерами. Лучше уж приготовить другую защиту для аппаратуры, людям лучше намокнуть, чем травмироваться,

– отметила синоптик.

Температура воздуха 3 июня в Украине составит в среднем +25...+30 градусов, на юге и востоке – до +33 градусов.

Погода в Киеве будет преимущественно сухой и теплой– +27...+29 градусов. Однако неустойчивая зона с ливнями будет находиться на юге Киевской области, может качнуть грозой и к столице.

Прогноз погоды на понедельник, 3 июня, в городах Украины:

Ужгород – +26...+28

Львов – +23...+25

Ивано-Франковск – +23...+25

Тернополь – +25...+27

Черновцы – +23...+25

Хмельницкий – +24...+26

Луцк – +24...+26

Ровно – +25...+27

Житомир – +27...+29

Винница – +27...+29

Одесса – +26...+28

Николаев – +27...+29

Херсон – +27...+29

Симферополь – +27...+29

Кропивницкий – +27...+29

Черкассы – +27...+29

Чернигов – +26...+28

Сумы – +26...+28

Полтава – +26...+28

Днепр – +29...+31

Запорожье – +27...+29

Донецк – +29...+31

Луганск – +29...+31

Харьков – +29...+31

Киев – +27...+29



Прогноз погоды на 3 июня от Укргидрометцентра