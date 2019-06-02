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      Прогноз погоды на 3 июня: в Украине будут лить дожди и греметь грозы

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      Погода на 3 июня 2019 Украина - что обещает синоптик
      Прогноз погоды в Украине на 3 июня / https://natalqueencbd.com/

      Погода в Украине в понедельник, 3 июня, будет дождливой почти во всех областях, а еще будут греметь грозы и ожидаются шквалы. Солнечно будет только на Волыни, Ровенщине, Житомирщине, Киевщине, Черниговщине и Сумщине.

      Ситуация – сложная, поэтому даже обычный дождь может за минуты перейти в сильный ливень со шквалом, отметила синоптик Наталья Диденко.

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      Очень внимательно следите за прогнозами погоды, по возможности не делайте навесы над сценами или над партерами. Лучше уж приготовить другую защиту для аппаратуры, людям лучше намокнуть, чем травмироваться,
      – отметила синоптик.

      Температура воздуха 3 июня в Украине составит в среднем +25...+30 градусов, на юге и востоке – до +33 градусов.

      Погода в Киеве будет преимущественно сухой и теплой– +27...+29 градусов. Однако неустойчивая зона с ливнями будет находиться на юге Киевской области, может качнуть грозой и к столице.

      Прогноз погоды на понедельник, 3 июня, в городах Украины:

      Ужгород – +26...+28

      Львов – +23...+25

      Ивано-Франковск – +23...+25

      Тернополь – +25...+27

      Черновцы – +23...+25

      Хмельницкий – +24...+26

      Луцк – +24...+26

      Ровно – +25...+27

      Житомир – +27...+29

      Винница – +27...+29

      Одесса – +26...+28

      Николаев – +27...+29

      Херсон – +27...+29

      Симферополь – +27...+29

      Кропивницкий – +27...+29

      Черкассы – +27...+29

      Чернигов – +26...+28

      Сумы – +26...+28

      Полтава – +26...+28

      Днепр – +29...+31

      Запорожье – +27...+29

      Донецк – +29...+31

      Луганск – +29...+31

      Харьков – +29...+31

      Киев – +27...+29

      прогноз погоди Україна 3 червня
      Прогноз погоды на 3 июня от Укргидрометцентра

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода
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