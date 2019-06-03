Прогноз погоди на 3 червня: в Україні литимуть дощі та гримітимуть грози

Погода в Україні в понеділок, 3 червня, буде дощовою майже в усіх областях, а ще гримітимуть грози та очікуються шквали. Сонячно буде тільки на Волині, Рівненщині, Житомирщині, Київщині, Чернігівщині та Сумщині.

Ситуація – складна, тому навіть звичайний дощ може за хвилини перейти у сильну зливу зі шквалом, наголосила синоптик Наталка Діденко.

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Дуже уважно стежте за прогнозами погоди, за можливості не робіть навіси над сценами чи над партерами. Краще вже приготувати інший захист для апаратури, краще людям намокнути, ніж травмуватися,

– зауважила синоптик.

Температура повітря 3 червня в Україні становитиме в середньому +25+30 градусів, на півдні та сході – до +33 градусів.

Погода у Києві буде переважно сухою та теплою – +27+29 градусів. Проте нестійка зона зі зливами перебуватиме на півдні Київської області, може й гойднути грозою до столиці.

Прогноз погоди на понеділок, 3 червня, у містах України:

Ужгород – +26…+28

Львів – +23…+25

Івано-Франківськ – +23…+25

Тернопіль – +25…+27

Чернівці – +23…+25

Хмельницький – +24…+26

Луцьк – +24…+26

Рівне – +25…+27

Житомир – +27…+29

Вінниця – +27…+29

Одеса – +26…+28

Миколаїв – +27…+29

Херсон – +27…+29

Сімферополь – +27…+29

Кропивницький – +27…+29

Черкаси – +27…+29

Чернігів – +26…+28

Суми – +26…+28

Полтава – +26…+28

Дніпро – +29…+31

Запоріжжя – +27…+29

Донецьк – +29…+31

Луганськ – +29…+31

Харків – +29…+31

Київ – +27…+29



Прогноз погоди на 3 червня від Укргідрометцентру