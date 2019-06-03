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      Прогноз погоди на 3 червня: в Україні литимуть дощі та гримітимуть грози

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      Погода на 3 червня 2019 Україна - що обіцяє синоптик
      Прогноз погоди в Україні на 3 червня / Vikna.if.ua

      Погода в Україні в понеділок, 3 червня, буде дощовою майже в усіх областях, а ще гримітимуть грози та очікуються шквали. Сонячно буде тільки на Волині, Рівненщині, Житомирщині, Київщині, Чернігівщині та Сумщині.

      Ситуація – складна, тому навіть звичайний дощ може за хвилини перейти у сильну зливу зі шквалом, наголосила синоптик Наталка Діденко.

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      Дуже уважно стежте за прогнозами погоди, за можливості не робіть навіси над сценами чи над партерами. Краще вже приготувати інший захист для апаратури, краще людям намокнути, ніж травмуватися,
      – зауважила синоптик.

      Температура повітря 3 червня в Україні становитиме в середньому +25+30 градусів, на півдні та сході – до +33 градусів.

      Погода у Києві буде переважно сухою та теплою – +27+29 градусів. Проте нестійка зона зі зливами перебуватиме на півдні Київської області, може й гойднути грозою до столиці.

      Прогноз погоди на понеділок, 3 червня, у містах України:

      Ужгород – +26…+28

      Львів – +23…+25

      Івано-Франківськ – +23…+25

      Тернопіль – +25…+27

      Чернівці – +23…+25

      Хмельницький – +24…+26

      Луцьк – +24…+26

      Рівне – +25…+27

      Житомир – +27…+29

      Вінниця – +27…+29

      Одеса – +26…+28

      Миколаїв – +27…+29

      Херсон – +27…+29

      Сімферополь – +27…+29

      Кропивницький – +27…+29

      Черкаси – +27…+29

      Чернігів – +26…+28

      Суми – +26…+28

      Полтава – +26…+28

      Дніпро – +29…+31

      Запоріжжя – +27…+29

      Донецьк – +29…+31

      Луганськ – +29…+31

      Харків – +29…+31

      Київ – +27…+29

      прогноз погоди Україна 3 червня
      Прогноз погоди на 3 червня від Укргідрометцентру

      blog_ava
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      Теги: Новини України Негода в Україні Погода
      Джерело: 24 канал
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