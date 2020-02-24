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      Прогноз от синоптика: как долго продержится непогода

      - Читати новину українською
      Март начнется с дождей / gettyimages.com

      Непогоду в Украине определяет циклон, который ночью 25 февраля покинет территорию Украины. Осадки прекратятся. Но до конца февраля будут идти небольшие дожди. Иногда с мокрым снегом.

      Об этом 24 каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня.

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      К концу зимы температурный фон будет высоким, как для этого периода. Днем температура преимущественно плюс 3-8. Ночью – иногда слабый мороз – минус 1-3. Максимум минус 5. Немного подморозит ночью 28-29 февраля. Возможно, 1 марта. Но, в основном, ожидается температура воздуха ноль – плюс 1-3. То есть до конца февраля сильных морозов не будет. И снег, который выпадет, быстро растает,
      – отметила Наталья Голеня.

      Синоптик также добавила: начало марта также прогнозируется достаточно теплым и с осадками – 3-8 тепла. Иногда и плюс 10.

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      Что известно о непогоде в Украине

      • В Украину пришли циклоны Ксантипп и Юлия, из-за чего погода серьезно ухудшилась. Синоптики уже объявили штормовое предупреждение на 24 февраля.
      • 24 февраля во всех областях будет ветрено – порывы будут достигать 17 – 22 метров в секунду, а местами даже 25 – 28 метров в секунду. Днем на Левобережье прогнозируют значительные осадки – мокрый снег и снег.
      • В такую ​​погоду синоптики призывают быть осторожными и стараться обходить билборды, шаткие конструкции и старые деревья.
      • Затронут циклоны и южные области Украины, а позже на Черном и Азовском морях вероятные штормы. Так, в северо-западных районах Черного моря прогнозируют ветер с порывами 25 – 28 метров в секунду, из-за чего высота волн достигнет 3 – 4 метра. На Азовском море ветер будет такой же силы, но волны будут меньше – 1,5 – 2 метра.
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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Погода Непогода в Украине Новости Украины Новости политики
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