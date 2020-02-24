Прогноз от синоптика: как долго продержится непогода

Непогоду в Украине определяет циклон, который ночью 25 февраля покинет территорию Украины. Осадки прекратятся. Но до конца февраля будут идти небольшие дожди. Иногда с мокрым снегом.

Об этом 24 каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня.

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К концу зимы температурный фон будет высоким, как для этого периода. Днем температура преимущественно плюс 3-8. Ночью – иногда слабый мороз – минус 1-3. Максимум минус 5. Немного подморозит ночью 28-29 февраля. Возможно, 1 марта. Но, в основном, ожидается температура воздуха ноль – плюс 1-3. То есть до конца февраля сильных морозов не будет. И снег, который выпадет, быстро растает,

– отметила Наталья Голеня.

Синоптик также добавила: начало марта также прогнозируется достаточно теплым и с осадками – 3-8 тепла. Иногда и плюс 10.

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Что известно о непогоде в Украине