Прогноз від синоптика: як довго протримається негода
Негоду в Україні визначає циклон, який вночі 25 лютого залишить територію України. Опади припиняться. Але до кінця лютого йтимуть невеликі дощі. Інколи з мокрим снігом.
Про це 24 каналу розповіла синоптик Укргідрометцентру Наталя Голеня.
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До кінця зими температурний фон буде високим, як для цього періоду. Вдень температура переважно плюс 3-8. Вночі – інколи слабкий мороз – мінус 1-3. Максимум мінус 5. Трохи підморозить вночі 28-29 лютого. Можливо, 1 березня. Але, в основному, очікується температура повітря нуль – плюс 1-3. Тобто до кінця лютого сильних морозів не буде. І сніг, який випадатиме, швидко розтане,
– зазначила Наталя Голеня.
Синоптик також додала: початок березня також прогнозується досить теплим і з опадами – 3-8 тепла. Інколи і плюс 10.
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Що відомо про негоду в Україні
- В Україну прийшли циклони Ксантипп і Юлія, через що погода серйозно погіршилась. Синоптики вже оголосили штормове попередження на 24 лютого.
- 24 лютого у всіх областях буде вітряно – пориви сягатимуть 17 – 22 метрів за секунду, а місця ми навіть 25 – 28 метрів за секунду. Вдень на Лівобережжі прогнозують значні опади – мокрий сніг та сніг.
- У таку погоду синоптики закликають бути обережними і намагатися оминати білборди, хиткі конструкції та старі дерева.
- Зачеплять циклони і південні області України, через ще на Чорному та Азовського морях ймовірні шторми. Так, у північно-західних районах Чорного моря прогнозують вітер з поривами 25 – 28 метрів за секунду, через що висота хвиль сягатиме 3 – 4 метри. На Азовському морі вітер буде такої ж сили, але хвилі будуть меншими – 1,5 – 2 метри.