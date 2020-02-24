Прогноз від синоптика: як довго протримається негода

Негоду в Україні визначає циклон, який вночі 25 лютого залишить територію України. Опади припиняться. Але до кінця лютого йтимуть невеликі дощі. Інколи з мокрим снігом.

Про це 24 каналу розповіла синоптик Укргідрометцентру Наталя Голеня.

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До кінця зими температурний фон буде високим, як для цього періоду. Вдень температура переважно плюс 3-8. Вночі – інколи слабкий мороз – мінус 1-3. Максимум мінус 5. Трохи підморозить вночі 28-29 лютого. Можливо, 1 березня. Але, в основному, очікується температура повітря нуль – плюс 1-3. Тобто до кінця лютого сильних морозів не буде. І сніг, який випадатиме, швидко розтане,

– зазначила Наталя Голеня.

Синоптик також додала: початок березня також прогнозується досить теплим і з опадами – 3-8 тепла. Інколи і плюс 10.

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Що відомо про негоду в Україні