Александр пояснил, что лучше принять бой не дома, чтобы сохранить дом, передает 24 канал.

Важно Диверсанты стали утопленниками: пограничники ловко обезвредили врага

Решение о защите Родины Александр принял уже 24 февраля. Парень мобилизовался в ряды Госпогранслужбы, где он и защищал нашу землю. Сегодня Александр упорно овладевает новыми навыками, чтобы в ближайшее время еще эффективнее уничтожать врага.

Любопытно, что несет службу Александр не сам. Его отец и дядя с началом войны присоединились к рядам защитников.

Страну, на чью защиту становятся семьями, не победить никому и никогда,

– подчеркнули в ГПСУ.

Пограничники показали, как происходит наступление: смотрите видео

Заметим, что ранее в ГПСУ рассказали историю о двух своих служащих. Защитники с позывными "Арей" и "Жах" – друзья-пограничники, защищавшие Украину с первых дней.

Как украинские пограничники защищают страну

Именно пограничники были первыми, кто встречал прорвавшегося через наши границы врага. Сейчас они охраняют не только сухопутные, но морские рубежи нашего государства.

Бойцы Госпогранслужбы готовы ко встрече с врагом в портах и побережьях. Ради этого они постоянно тренируются и проводят обучение.

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