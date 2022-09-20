Наши воины позволили диверсантам добраться до середины реки. А дальше открыли огонь и потопили лодку.

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Что произошло с диверсантами

Последовали за российским кораблем. Тепловизор не зафиксировал ни одного оккупанта, который смог бы выбраться на берег,

– отметили в Государственной пограничной службе Украины.

Где протекает Северский Донец: смотрите на карте

Контрнаступление ВСУ: что известно

Российские пропагандисты жалуются и говорят о необходимости прекращения или хотя бы "замораживания войны". Все из-за успешного контрнаступления наших воинов.

В Святогорске Донецкой области украинских защитников встречают со слезами на глазах. Россияне шокированы от проведенной операции.

11 сентября ВСУ вышли на государственную границу на севере Харьковщины. Наши воины освободили родную землю от русского захватчика.

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