Наші воїни дозволили диверсантам дістатися середини річки. А далі відкрили вогонь та потопили човен.
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Що сталося з диверсантами
Пішли за російським кораблем. Тепловізор не зафіксував жодного окупанта, який би зміг вибратися на берег,
– зауважили у Державній прикордонній службі України.
Де протікає Сіверський Донець: дивіться на карті
Контрнаступ ЗСУ: що відомо
- Російські пропагандисти бідкаються за та говорять про необхідність припинення або хоча б "замороження війни". Усе через успішний контрнаступ наших воїнів.
- У Святогірську Донецької області українських захисників зустрічають зі сльозами на очах. Росіяни шоковані від проведеної операції.
- 11 вересня ЗСУ вийшли на державний кордон на півночі Харківщини. Наші воїни звільнили рідну землю від російського загарбника.