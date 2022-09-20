Наші воїни дозволили диверсантам дістатися середини річки. А далі відкрили вогонь та потопили човен.

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Що сталося з диверсантами

Пішли за російським кораблем. Тепловізор не зафіксував жодного окупанта, який би зміг вибратися на берег,
– зауважили у Державній прикордонній службі України.

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