Наші воїни дозволили диверсантам дістатися середини річки. А далі відкрили вогонь та потопили човен.

Читайте також Окупанти готують "заяву" про псевдореферендум на Херсонщині: в Україні вже зробили попередження

Що сталося з диверсантами

Пішли за російським кораблем. Тепловізор не зафіксував жодного окупанта, який би зміг вибратися на берег,

– зауважили у Державній прикордонній службі України.

Де протікає Сіверський Донець: дивіться на карті

Контрнаступ ЗСУ: що відомо

Російські пропагандисти бідкаються за та говорять про необхідність припинення або хоча б "замороження війни". Усе через успішний контрнаступ наших воїнів.

У Святогірську Донецької області українських захисників зустрічають зі сльозами на очах. Росіяни шоковані від проведеної операції.

11 вересня ЗСУ вийшли на державний кордон на півночі Харківщини. Наші воїни звільнили рідну землю від російського загарбника.

Вас може зацікавити – Шалені втрати армії путіна: дивіться відео