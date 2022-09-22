Олександр пояснив, що краще прийняти бій не вдома, щоб зберегти дім, передає 24 канал.

Важливо Диверсанти стали потопельниками: прикордонники вправно знешкодили ворога

Рішення стати на захист Батьківщини Олександр ухвалив уже 24 лютого. Хлопець мобілізувався до лав Держприкордонслужби, де він і боронив нашу землю. Сьогодні Олександр завзято опановує нові навички, щоб найближчим часом ще ефективніше нищити ворога.

Цікаво, що несе службу Олександр не сам. Його батько та дядько з початком війни долучилися до лав захисників.

Країну, на чий захист стають родинами, не перемогти нікому і ніколи,

– підкреслили у ДПСУ.

Прикордонники показали, як відбувається наступ: дивіться відео

Зауважимо, що раніше у ДПСУ розповіли історію про двох своїх службовців. Захисники з позивними "Арей" і "Жах" – друзі-прикордонники, які захищали Україну з перших днів.

Як українські прикордонники захищають країну

Саме прикордонники були першими, хто зустрічав ворога, який прорвався через наші кордони. Зараз вони охороняють не лише сухопутні, але й морські рубежі нашої держави.

Бійці Держприкордонслужби готові до зустрічі з ворогом у портах та узбережжях. Заради цього вони постійно тренуються і проводять навчання.

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