Украинские пограничники задержали своего бывшего коллегу, который убежал из расположения, когда началась война. В 2014 году мужчина, который должен был оберегать государственную границу, уехал в Россию, которая и развязала войну.

Мужчина покинул расположение воинской части во время боевой обстановки в июле 2014 года. Он все это время скрывался в России, пока не вернулся в Украину в 2021 году.

К слову Пограничники задержали мужчину и женщину, которые работали на боевиков: видео

Бывшего военнослужащего Луганского пограничного отряда разоблачили сотрудники отдела внутренней безопасности этого же отряда.

Отдел внутренней безопасности собрал достаточную доказательную базу, чтобы объявить бывшему коллеге подозрение в дезертирстве. За это ему грозит от 2 до 5 лет за решеткой.