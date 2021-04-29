Українські прикордонники затримали свого колишнього колегу, який втік з розташування, коли почалась війна. У 2014 році чоловік, який мав оберігати державний кордон, виїхав у Росію, яка й розв'язала війну.

Чоловік залишив розташування військової частини під час бойової обстановки в липні 2014 року. Він весь цей час переховувався в Росії, поки не повернувся в Україну у 2021 році.

До слова Прикордонники затримали чоловіка і жінку, які працювали на бойовиків: відео

Колишнього військовослужбовця Луганського прикордонного загону викрили працівники відділу внутрішньої безпеки цього ж загону.

Відділ внутрішньої безпеки зібрав достатню доказову базу, щоб оголосити колишньому колезі підозру в дезертирстві. За це йому загрожує від 2 до 5 років за ґратами.

До слова, у 2015 році начальник управління військової служби правопорядку ЗСУ Олександр Дублян заявив, що війна, яку розв'язала Росія, спричинила справжню хвилю дезертирства.



Лише у 2014 році було зафіксовано близько 10 тисяч таких випадків серед українських військових – вони самовільно покидали військові частини.



Для порівняння вже у 2015 року статистика покращилася в десятки разів. За першу половину 2015-го таких випадків зафіксували лише близько 100.