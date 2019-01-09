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      Пограничник на Закарпатье хотел съесть взятку при задержании

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      Пограничник на Закарпатье хотел съесть взятку при задержании
      Пограничник на Закарпатье хотел съесть взятку при задержании / НПУ

      На Закарпатье задержали инспектора пограничной службы пункта пропуска "Лужанка" во время получения им последней части взятки.

      Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

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      Инспектор помогал гражданам заниматься контрабандой, а именно способствовал перевозке табачных изделий из Украины в страны ЕС. За это он требовал тысячу долларов выгоды.

      9 января правоохранители совместно с ГБР и Военной прокуратурой поймали инспектора на получении им последней части выгоды. Во время задержания, чтобы избавиться денег, пограничник пытался их съесть.

      Сейчас мужчина задержан. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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      Стоит отметить, что полиция будет проверять и других работников Госпогранслужбы пункта пропуска "Лужанка".

      Теги: Новости Украины Курьезные новости Взятка Деньги Госпогранслужба Новости Закарпатья Полиция
      Источник: 24 Канал
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