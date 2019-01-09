Прикордонник на Закарпатті намагався з'їсти хабар під час затримання

На Закарпатті затримали інспектора прикордонної служби пункту пропуску "Лужанка" під час отримання ним останньої частини хабара.

Про це повідомляє прес-служба НПУ.

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Інспектор допомагав громадянам займатись контрабандою, а саме сприяв перевезенню тютюнових виробів з України до країн ЄС. За це він вимагав тисячу доларів вигоди.

9 січня правоохоронці спільно з ДБР та віськовою прокуратурою спіймали інспектора на отриманні ним останньої частини вигоди. Під час затримання, аби позбутися грошей, прикордонник намагався їх з’їсти.

Наразі чоловіка затримано. Йому загрожує позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.



Затримання хабарника

Варто зазначити, що поліція перевірятиме й інших працівників Держприкордонслужби пункту пропуску "Лужанка".