Информацию об этом подтвердила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Одесской области Любовь Гордиевская. По ее словам, правоохранители занимаются выяснением обстоятельств.

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Что известно о ситуации

Как отметила Любовь Гордиевская, сейчас решают вопрос, как квалифицировать событие. Вскоре стало известно, что правоохранители по факту гибели пограничника открыли уголовное производство. Также правоохранители работают над выяснением того, что же произошло с пограничником.

Как отметил представитель ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде", произошло это в одном из подразделений, которое дислоцируется в Белгород-Днестровском районе.

Так, в одном из подразделений Белгород-Днестровского пограничного отряда нашли тело военнослужащего с огнестрельным ранением. Что стало причиной смерти пограничника – устанавливают следственные органы,

– отметил он.

Обратим внимание, что в Госпогранслужбе назначили служебное расследование в связи с чрезвычайным происшествием.

Обратим внимание, что 14 марта сразу несколько телеграм-каналов Одесской области начали распространять информацию о том, что погиб пограничник. Источники в правоохранительных органах подтвердили Суспильному, что его обнаружили мертвым в туалете. И что у мужчины было огнестрельное ранение.

Заметим, что пункт пропуска "Удобное" в Одесской области расположен на границе между Украиной и Молдовой.

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