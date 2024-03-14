Інформацію про це підтвердила речниця Головного управління Національної поліції в Одеській області Любов Гордієвська. За її словами, правоохоронці займаються з'ясуванням обставин.

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Що відомо про ситуацію

Як зазначила Любов Гордієвська, наразі розв'язують питання, як кваліфікувати подію. Невдовзі стало відомо, що правоохоронці за фактом загибелі прикордонника відкрили кримінальне провадження. Крім того, правоохоронці працюють над з'ясуванням того, що ж сталося з прикордонником.

Як зазначив речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі "Українській правді", сталося це в одному з підрозділів, який дислокується у Білгород-Дністровському районі.

Так, в одному з підрозділів Білгород-Дністровського прикордонного загону знайшли тіло військовослужбовця з вогнепальним пораненням. Що стало причиною смерті прикордонника – встановлюють слідчі органи,

– зазначив він.

Звернімо увагу, що у Держприкордонслужбі призначили службове розслідування у зв'язку з надзвичайною подією.

Звернімо увагу, що 14 березня відразу кілька телеграм-каналів Одещини почали поширювати інформацію про те, що загинув прикордонник. Джерела у правоохоронних органах підтвердили Суспільному, що його виявили мертвим у вбиральні. І що у чоловіка було вогнепальне поранення.

Зауважимо, що пункт пропуску "Удобне" на Одещині розташований на кордоні між Україною та Молдовою.

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