Об этом сообщили в ведомстве, они отметили, что животные помогают преодолевать стресс, поэтому нужно беречь себя и братьев наших меньших. И дали советы, как их уберечь пил время войны.

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Как позаботиться о собаках во время войны

В случае угрозы берите собаку с собой в укрытие.

Важно поить собаку при любой возможности.

Иметь запас корма, если нет, то дать еду, которая есть.

Корм предлагать небольшими порциями один или два раза в день.

Будьте рядом с животным, так оно будет чувствовать себя спокойнее.

Держите возле себя на поводу. В случае обстрела собака получает огромный стресс и предсказать ее поведение очень трудно.

Разговаривайте с собакой, гладьте, чтобы успокоить ее, ведь животные хорошо чувствуют и понимают, что происходит.

Не проводите тренировки.

Собаке нужен отдых, чтобы экономить энергию.

Не держите собаку в клетке или в вольере. В такое сложное время он должен быть с вами.

И, если есть возможность, не оставляйте животных, ведь они беспомощны без человеческой заботы.

Ранее мы сообщали, что в приюте "Сириус" на Киевщине попросили создание гуманитарного коридора к Дымерской ОТГ, чтобы вместе с людьми помощи и более трем тысячам животных.