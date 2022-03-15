Про це повідомили у відомстві, вони зазначили, що тварини допомагають долати стрес, тому потрібно берегти себе та братів наших менших. Та дали поради, як їх вберегти піл час війни.
Читайте також: "Покинути все це ми не можемо": Миколаївський зоопарк потребує допомоги
Як подбати про собак під час війни
- У разі загрози беріть собаку з собою в укриття.
- Важливо поїти собаку за будь-якої можливості.
- Мати запас корму, якщо немає, то дати їжу, яка є.
- Корм пропонувати невеликими порціями один чи два рази на день.
- Будьте поруч з твариною, так вона буде почуватися спокійніше.
- Тримайте біля себе на поводі. В разі обстрілу собака отримує величезний стрес і передбачити її поведінку дуже важко.
- Розмовляйте з собакою, гладьте, щоб заспокоїти її, адже тварини добре відчувають та розуміють, що відбувається.
- Не проводьте тренування.
- Собаці потрібен відпочинок, аби заощаджувати енергію.
- Не тримайте собаку в клітці або у вольєрі. У такий складний час він має бути з вами.
- І, якщо є можливість, не залишайте тварин, адже вони безпорадні без людського піклування.
Раніше ми повідомляли, що до притулку "Сіріус" на Київщині попросили створення гуманітарного коридору до Димерської ОТГ, щоб разом з людьми допомоги й понад трьом тисячам тварин.