Про це повідомили у відомстві, вони зазначили, що тварини допомагають долати стрес, тому потрібно берегти себе та братів наших менших. Та дали поради, як їх вберегти піл час війни.

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Як подбати про собак під час війни

У разі загрози беріть собаку з собою в укриття.

Важливо поїти собаку за будь-якої можливості.

Мати запас корму, якщо немає, то дати їжу, яка є.

Корм пропонувати невеликими порціями один чи два рази на день.

Будьте поруч з твариною, так вона буде почуватися спокійніше.

Тримайте біля себе на поводі. В разі обстрілу собака отримує величезний стрес і передбачити її поведінку дуже важко.

Розмовляйте з собакою, гладьте, щоб заспокоїти її, адже тварини добре відчувають та розуміють, що відбувається.

Не проводьте тренування.

Собаці потрібен відпочинок, аби заощаджувати енергію.

Не тримайте собаку в клітці або у вольєрі. У такий складний час він має бути з вами.

І, якщо є можливість, не залишайте тварин, адже вони безпорадні без людського піклування.

Раніше ми повідомляли, що до притулку "Сіріус" на Київщині попросили створення гуманітарного коридору до Димерської ОТГ, щоб разом з людьми допомоги й понад трьом тисячам тварин.