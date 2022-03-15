На щастя, жоден працівник внаслідок обстрілів не постраждав. На території зоопарку досі є нерозірвані снаряди окупантів.

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У зоопарк двічі влучали ворожі снаряди

Директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчий розповів, що перший обстріл відбувся 27 лютого. Тоді снаряд впав поблизу вольєрів для тигрів та білих ведмедів, однак, на щастя, не вибухнув. У плитці після нього залишилася вм'ятина. Боєприпас вже знешкодили. Наразі він перебуває у музеї зоопарку.

Це була перша ракета. Люди, звичайно, були налякані. Але коли ми розібралися, що вона вже безпечна, я вирішив, що це експонат, це історія, це документ, і ми забрали її до музею. Коли нам з цими ракетами допоможуть розібратися, думаю, ми їх теж заберемо в музей,

– додав Топчий.

Вночі 12 березня у зоопарк влучили 2 касетні авіабомби та один снаряд "Урагану", проте також нічого не вибухнуло. Один з боєприпасів пробив вольєр з птахами та застряг у землі. Наразі чекають на вибухотехніків, щоб вони все знешкодили.

"Ми дуже раді тому, що жодна тварина не постраждала при цьому. Але поки він перебуває тут. Ми чекаємо на саперів, які приберуть цей небезпечний об'єкт з нашої території, й ми тоді зможемо відновити перекриття, яке було пошкоджене влученням, і забезпечити нормальне життя нашим вихованцям", – зазначив заступник директора зоопарку Юрій Кириченко.

Дивіться фото з Миколаївського зоопарку / Фото "Суспільне. Новини"

Загалом у зоопарку є 230 співробітників, однак наразі працюють лише 60. Дехто з них навіть ночує на роботі, адже не має можливості вчасно дістатися додому. За словами директора, у разі загрози авіаудару працівники можуть заховатися у рові.

"У нас є глибокий рів, який відокремлює слонів та бегемотів від відвідувачів. Якщо буде обстріл, наші співробітники можуть спуститись у цей рів. На жаль, підвалів та бомбосховищ у зоопарку немає", – зауважив Топчий.

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Зоопарк потребує допомоги

Через війну постачальник з Херсона не може привозити корм для тварин, які живуть у Миколаївському зоопарку, тож заклад потребує допомоги. З цим допомагають волонтери та небайдужі жителі Миколаєва. Тваринам потрібні м'ясо, крупи, овочі, фрукти тощо.

"Почали приходити волонтери, які допомагають нам. З кормами у нас зараз більш-менш терпимо, хоча ми годуємо за урізаним раціоном. Але нам дуже добре допомагають волонтери. Щодня нам приносять якісь продукти: хліб, зерно, яблука. Все це йде на кормовий цех, вираховується, і годуються наші тварини", – додав директор.

Окрім цього, зоопарку можна допомогти, придбавши онлайн-квиток на сайті. Усі гроші скерують на оплату комунальних послуг, придбання медикаментів, продуктів тощо.

"Тривожно, але що робити? Залишити все це, покинути ми не можемо", – підсумував Топчий.

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