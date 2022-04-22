В частности, подразделения пограничной службы ФСБ России продолжают усиленно охранять участки украино-российской границы на Северском направлении. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ в сводке по состоянию на 18:00 22 апреля.
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ФСБ усиленно охраняет российско-украинскую границу
По данным Генштаба ВСУ, на Северском направлении подразделения пограничной службы ФСБ России продолжают осуществлять усиленную охрану.
Усиленно охраняют украинско-российскую границу в Брянской и Курской областях России,
– уточнили в Генштабе.
Вместе с тем, по информации украинских сил, противник продолжает осуществлять перегруппировку войск на Северском направлении.
Напомним, что в начале апреля в Белгородской области россияне начали рыть окопы. Это произошло после ряда взрывов на территории страны-агрессора.
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