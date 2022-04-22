Зокрема, підрозділи прикордонної служби ФСБ Росії продовжують посилено охороняти ділянки українсько-російського кордону на Сіверському напрямку. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ у зведенні станом на 18:00 22 квітня.
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ФСБ посилено охороняє російсько-український кордон
За даними Генштабу ЗСУ, на Сіверському напрямку підрозділи прикордонної служби ФСБ Росії продовжують здійснювати посилену охорону.
Посилено охороняють українсько-російський кордон у Брянській та Курській областях Росії,
– уточнили у Генштабі.
Разом з тим, за інформацією українських сил, противник продовжує здійснювати перегрупування військ на Сіверському напрямку.
Нагадаємо, що на початку квітня у Бєлгородській області росіяни почали рити окопи. Це трапилось після низки вибухів на території країни-агресорки.
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