Зокрема, підрозділи прикордонної служби ФСБ Росії продовжують посилено охороняти ділянки українсько-російського кордону на Сіверському напрямку. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ у зведенні станом на 18:00 22 квітня.

Читайте також В районі Попасної, Авдіївки та Курахового ворог проводив безуспішний штурм

ФСБ посилено охороняє російсько-український кордон

За даними Генштабу ЗСУ, на Сіверському напрямку підрозділи прикордонної служби ФСБ Росії продовжують здійснювати посилену охорону.

Посилено охороняють українсько-російський кордон у Брянській та Курській областях Росії,

– уточнили у Генштабі.

Разом з тим, за інформацією українських сил, противник продовжує здійснювати перегрупування військ на Сіверському напрямку.

Нагадаємо, що на початку квітня у Бєлгородській області росіяни почали рити окопи. Це трапилось після низки вибухів на території країни-агресорки.

Вас може зацікавити – Крейсер "Москва" внесли у реєстр української підводної спадщини: дивіться відео