Про це він заявив у відеозверненні. Із перших хвилин ролика можна побачити розумову відсталість посадовця – він з'явився в кадрі у светрі з літерою "Z".

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Жданов назвав себе "людиною військовою", яка розпорядилася рити окопи, аби "перестрахуватися". Росіяни, що проживають у Бєлгородській області, переймаються, що бойові дії розпочнуться на цій території.

Коротко про вибухи в Бєлгороді

У російському Бєлгороді 29 березня прогриміло декілька вибухів. Згодом стало відомо, що горять склади з армійськими боєприпасами.

Вранці 1 квітня повідомили про пожежу на міській нафтобазі. Губернатор Бєлгородської області Гладков стверджував, що інцидент стався внаслідок авіаудару з двох вертольотів українських військ.

Згодом Дмитро Кулеба зазначив, що не може визначити по відео, чи належать гелікоптери Україні. Водночас Олексій Данілов додав, що наші військовослужбовці не причетні до загоряння на об'єкті.

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