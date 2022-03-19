Пограничники готовы к встрече врага: видео быта защитников границы

Украинские пограничники готовы к "радушной" встрече врага. В сети опубликовали видео об их быте.

Защитники на границе выполняют много работы. В частности, роют окопы, плетут защитные сетки и тому подобное.

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Укрепляем свои позиции, чтобы защищать Украину и не допустить ни сантиметра, чтобы враг подвинулся в тыл нашей страны,

– говорит пограничник.

Среди защитников есть женщины и одна из них говорит: "Я вижу что, когда я возле них, то они не боятся. Ну мне так кажется".

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