Пограничники готовы к встрече врага: видео быта защитников границы
19 марта 2022 , 06:49Читати новину українською
Источник:ГПСУ
Украинские пограничники готовы к "радушной" встрече врага. В сети опубликовали видео об их быте.
Защитники на границе выполняют много работы. В частности, роют окопы, плетут защитные сетки и тому подобное.
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Укрепляем свои позиции, чтобы защищать Украину и не допустить ни сантиметра, чтобы враг подвинулся в тыл нашей страны,
– говорит пограничник.
Среди защитников есть женщины и одна из них говорит: "Я вижу что, когда я возле них, то они не боятся. Ну мне так кажется".
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