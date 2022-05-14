Пограничники, которые сейчас на "Азовстали" даже несмотря на всю сложность, ситуацию стараются не терять оптимизма и находят время для улыбки. Еду готовят из того, что осталось в запасах.
Заметьте Мир не совсем осознает, что там – геноцид, – Жорин о защитниках "Азовстали"
Быт пограничников на "Азовстали"
Украинские герои пытаются обеспечить питание и бесперебойную связь. Поскольку запасы продовольствия не так уж велики, готовить еду приходится из того, что есть. Например "блины" из муки, соли и воды.
Однако наши воины не падают духом и верят в победу нашего государства даже в такое трудное время.
В сверхсложных условиях пограничники на Азовстали вместе с другими защитниками продолжают защищать Мариуполь. Несмотря на все, здесь находят время для улыбки. А еще есть необходимые дела – обеспечить питание, настроить связь,
– так описали видео в Госпогранслужбе.
Быт пограничников на "Азовстали": смотрите видео
Что происходит на "Азовстали"
- Украинские герои сейчас находятся на заводе "Азовсталь" в Мариуполе в окружении российских оккупантов. С 30 апреля начался процесс эвакуации гражданских, укрывавшихся на территории завода.
- После его завершения оккупанты продолжили атаки завода. Россияне используют авиацию, артиллерию и другое вооружение.
- Сейчас украинские власти ведут переговоры об эвакуации с территории завода раненых бойцов и медиков. По словам министра реинтеграции Ирины Верещук, таких на заводе 60 человек.
- Для находящихся сейчас на заводе украинских воинов предлагают процедуру экстракции. В Украине даже создали петицию ООН и генсеку Антониу Гутеррешу с просьбой о применении этой процедуры для защитников Мариуполя.
- Эта процедура предполагает вывоз третьим государством военных на свою территорию. До завершения боевых действий они не могут возвращаться на фронт.
- Президент Турции Реджеп Эрдоган уже предлагал Путину вывоз защитников Мариуполя на территорию Турции, однако глава Кремля отказался. Мол, наши герои "должны сдаться в плен".
- Несмотря на сложную ситуацию, наши воины не только дают отпор врагу, но и наносят россиянам значительные потери. Защитники Мариуполя ликвидировали почти 6 тысяч оккупантов и уничтожили немало вражеской техники.
Интересно – сводка Генштаба об актуальной ситуации на фронте: смотрите видео