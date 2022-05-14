Пограничники, которые сейчас на "Азовстали" даже несмотря на всю сложность, ситуацию стараются не терять оптимизма и находят время для улыбки. Еду готовят из того, что осталось в запасах.

Заметьте Мир не совсем осознает, что там – геноцид, – Жорин о защитниках "Азовстали"

Быт пограничников на "Азовстали"

Украинские герои пытаются обеспечить питание и бесперебойную связь. Поскольку запасы продовольствия не так уж велики, готовить еду приходится из того, что есть. Например "блины" из муки, соли и воды.

Однако наши воины не падают духом и верят в победу нашего государства даже в такое трудное время.

В сверхсложных условиях пограничники на Азовстали вместе с другими защитниками продолжают защищать Мариуполь. Несмотря на все, здесь находят время для улыбки. А еще есть необходимые дела – обеспечить питание, настроить связь,

– так описали видео в Госпогранслужбе.

Быт пограничников на "Азовстали": смотрите видео

Что происходит на "Азовстали"

Украинские герои сейчас находятся на заводе "Азовсталь" в Мариуполе в окружении российских оккупантов. С 30 апреля начался процесс эвакуации гражданских, укрывавшихся на территории завода.

После его завершения оккупанты продолжили атаки завода. Россияне используют авиацию, артиллерию и другое вооружение.

Сейчас украинские власти ведут переговоры об эвакуации с территории завода раненых бойцов и медиков. По словам министра реинтеграции Ирины Верещук, таких на заводе 60 человек.

Для находящихся сейчас на заводе украинских воинов предлагают процедуру экстракции. В Украине даже создали петицию ООН и генсеку Антониу Гутеррешу с просьбой о применении этой процедуры для защитников Мариуполя.

Эта процедура предполагает вывоз третьим государством военных на свою территорию. До завершения боевых действий они не могут возвращаться на фронт.

Президент Турции Реджеп Эрдоган уже предлагал Путину вывоз защитников Мариуполя на территорию Турции, однако глава Кремля отказался. Мол, наши герои "должны сдаться в плен".

Несмотря на сложную ситуацию, наши воины не только дают отпор врагу, но и наносят россиянам значительные потери. Защитники Мариуполя ликвидировали почти 6 тысяч оккупантов и уничтожили немало вражеской техники.

Интересно – сводка Генштаба об актуальной ситуации на фронте: смотрите видео