Прикордонники, які зараз на "Азовсталі" навіть попри усю складність ситуацію стараються не втрачати оптимізму та знаходять час для посмішки. Їжу готують із того, що залишилося в запасах.
Зауважте Світ не зовсім усвідомлює, що там – геноцид, – Жорін про захисників "Азовсталі"
Побут прикордонників на "Азовсталі"
Українські герої намагаються забезпечити харчування та безперебійний зв'язок. Оскільки запаси харчів не такі вже й великі, готувати їжу доводиться з того, що є. Наприклад "млинці" з борошна, солі та води.
Однак наші воїни не падають духом та вірять у перемогу нашої держави навіть у такий скрутний час.
У надскладних умовах прикордонники на Азовсталі разом з іншими оборонцями продовжують захищати Маріуполь. Попри все, тут знаходять час для посмішки. А ще є необхідні справи – забезпечити харчування, налаштувати зв'язок,
– так описали відео в Держприкордонслужбі.
Побут прикордонників на "Азовсталі": дивіться відео
Що відбувається на "Азовсталі"
- Українські герої зараз перебувають на заводі "Азовсталь" у Маріуполі в оточенні російських окупантів. З 30 квітня почався процес евакуації цивільних, які переховувалися на території заводу.
- Після його завершення окупанти продовжили атаки заводу. Росіяни застосовують авіацію, артилерію та інше озброєння.
- Зараз українська влада веде переговори про евакуацію з території заводу поранених бійців та медиків. За словами міністерки реінтеграції Ірини Верещук, таких на заводі 60 осіб.
- Для українських воїнів, які перебувають зараз на заводі, пропонують процедуру екстракції. В Україна навіть створили петицію до ООН та генсека Антоніу Гутерреша з проханням про застосування цієї процедури для захисників Маріуполя.
- Ця процедура передбачає вивезення третьою державою військових на свою територію. До завершення бойових дій вони не можуть повертатися на фронт.
- Президент Туреччини Реджеп Ердоган уже пропонував Путіну вивезення захисників Маріуполя на територію Туреччини, однак очільник Кремля відмовився. Мовляв, наші герої "повинні здатися в полон".
- Попри складну ситуацію, наші воїни не лише дають відсіч ворогу, але й завдають росіянам значних втрат. Захисники Маріуполя ліквідували майже 6 тисяч окупантів та понищили чимало ворожої техніки.
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