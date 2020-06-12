Сразу несколько польских СМИ распространили информацию, что якобы украинская сторона планирует временно остановить работу пунктов пропуска на границе с Польшей с 15 июня. Украинские пограничники опровергли эту информацию.

Руководитель пресс-службы Государственной пограничной службы Украины Олег Бойко отметил, что эта информация не соответствует действительности. Об этом также сообщили на странице МВД в телеграме.

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По словам Бойко, украинская сторона готова к возобновлению работы и пропуску лиц на всех пунктах пропуска на границе с Польшей. Сейчас Госпогранслужба ожидает соответствующего решения от польской стороны о возобновлении работы всех пунктов пропуска на общей границе.

Речь идет о таких пунктах пропуска для движения автомобильного транспорта:

"Устилуг – Зосин";

"Угринов – Долгобичув";

"Грушев – Будомеж";

"Смильниця – Кросценько";

"Медика – Шегини".

В МВД добавили, что пока функционирует более 170 пунктов пропуска с различными видами сообщения. А с 20 мая украинская власть приняла дополнительное решение о возобновлении работы ряда пунктов пропуска в дополнение к тем, которые функционировали.

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Какие пункты пропуска функционируют на границе с Польшей

На украинском-польской границе функционируют 3 автомобильные пункта пропуска:

"Рава-Русская – Гребенне";

"Ягодин – Дорогуск";

"Краковец – Корчева".

Также работает один пешеходный пункт пропуска – "Шегини-Медика".

Кто сейчас может попасть в Польшу

Граждане Украины, которые имеют разрешение и постоянное или временное проживание в Польше.

Дипломаты.

Студенты, которые учатся в Польше.

Близкие родственники поляков.

Люди, которые едут в Польшу на работу на основании рабочих виз, разрешений на работу или заявлений работодателя о намерении трудоустройства.

Внимание! С туристической целью посещать Польшу граждане Украины пока не могут.



Автомобильные пункты пропуска на границе, что продолжат работать / Инфографика 24 канала