Пограничники опровергли фейк о закрытии пунктов пропуска с Польшей
Сразу несколько польских СМИ распространили информацию, что якобы украинская сторона планирует временно остановить работу пунктов пропуска на границе с Польшей с 15 июня. Украинские пограничники опровергли эту информацию.
Руководитель пресс-службы Государственной пограничной службы Украины Олег Бойко отметил, что эта информация не соответствует действительности. Об этом также сообщили на странице МВД в телеграме.
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По словам Бойко, украинская сторона готова к возобновлению работы и пропуску лиц на всех пунктах пропуска на границе с Польшей. Сейчас Госпогранслужба ожидает соответствующего решения от польской стороны о возобновлении работы всех пунктов пропуска на общей границе.
Речь идет о таких пунктах пропуска для движения автомобильного транспорта:
- "Устилуг – Зосин";
- "Угринов – Долгобичув";
- "Грушев – Будомеж";
- "Смильниця – Кросценько";
- "Медика – Шегини".
В МВД добавили, что пока функционирует более 170 пунктов пропуска с различными видами сообщения. А с 20 мая украинская власть приняла дополнительное решение о возобновлении работы ряда пунктов пропуска в дополнение к тем, которые функционировали.
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Какие пункты пропуска функционируют на границе с Польшей
На украинском-польской границе функционируют 3 автомобильные пункта пропуска:
- "Рава-Русская – Гребенне";
- "Ягодин – Дорогуск";
- "Краковец – Корчева".
Также работает один пешеходный пункт пропуска – "Шегини-Медика".
Кто сейчас может попасть в Польшу
- Граждане Украины, которые имеют разрешение и постоянное или временное проживание в Польше.
- Дипломаты.
- Студенты, которые учатся в Польше.
- Близкие родственники поляков.
- Люди, которые едут в Польшу на работу на основании рабочих виз, разрешений на работу или заявлений работодателя о намерении трудоустройства.
Внимание! С туристической целью посещать Польшу граждане Украины пока не могут.
Автомобильные пункты пропуска на границе, что продолжат работать / Инфографика 24 канала