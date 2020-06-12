Одразу декілька польських ЗМІ поширили інформацію, що нібито українська сторона планує тимчасово зупинити роботу пунктів пропуску на кордоні з Польщею з 15 червня. Українські прикордонники спростували цю інформацію.

Керівник пресслужби Державної прикордонної служби України Олег Бойко зазначив, що ця інформація не відповідає дійсності. Про це також повідомили на сторінці МВС у телеграмі.

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За словами Бойка, українська сторона готова до відновлення роботи та пропуску осіб на усіх пунктах пропуску на кордоні з Польщею. Зараз Держприкордонслужба чекає на відповідне рішення від польської сторони про відновлення роботи усіх пунктів пропуску на спільному кордоні.

Мовиться про такі пункти пропуску для руху автомобільного транспорту:

"Устилуг – Зосін";

"Угринів – Долгобичув";

"Грушів – Будомєж";

"Смільниця – Кросценько";

"Медика – Шегині".

У МВС додали, що наразі функціонує понад 170 пунктів пропуску з різними видами сполучення. А з 20 травня українська влада ухвалила додаткове рішення про поновлення роботи низки пунктів пропуску на додачу до тих, що функціонували.

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Які пункти пропуску функціонують на кордоні з Польщею

На українсько-польському кордоні функціонують 3 автомобільні пункти пропуску:

"Рава-Руська – Гребенне";

"Ягодин – Дорогуськ";

"Краківець – Корчова"

Також працює один пішохідний пункт пропуску – "Шегині-Медика".

Хто зараз може потрапити до Польщі

Громадяни України, які мають дозвіл та постійне чи тимчасове проживання у Польщі.

Дипломати.

Студенти, які навчаються в Польщі.

Близькі родичі поляків.

Люди, що їдуть до Польщі на роботу на підставі робочих віз, дозволів на працю чи заяв працедавця про намір працевлаштування.

Увага! З туристичною метою відвідувати Польщу громадяни України наразі не можуть.

Яка зараз ситуація на українсько-польському кордоні?На польсько-українському кордоні 11 червня застрягли сотні українських громадян. Люди стоять у черзі по 12 – 13 годин без можливості поїсти і випити води. Перетин кордону істотно сповільнюється через карантинні заходи безпеки з польської сторони. Польські прикордонники ретельно проводять температурний скринінг. Зауважимо, що черги виникають зазвичай перед вихідними.



Автомобільні пункти пропуску на кордоні, що продовжать діяти / Інфографіка 24 каналу