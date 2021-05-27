Достроим любой ценой, – ГПСУ

Работы в рамках проекта по инженерному обустройству границы продолжаются. Об этом журналистам 24 канала рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

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Мы советуем российской стороне больше акцентировать внимание на надежной охране своего участка границы, а не беспокоиться о нашей. Если бы Россия больше внимания уделяла своей системе охраны, то мы бы фиксировали меньше нарушения и провокаций с их стороны,

– заявил Демченко.

Он отметил, что на 2021 год средства для реализации проекта выделены. Соответственно, работы продолжаются.

Обустройство границы – это не только ров и ограждение

Демченко подчеркнул, что обустройство границы с Россией охватывает не только создание противотранспортного рва или металлического заграждения, но и установку технических средств наблюдения.

"Мы хотим как можно скорее обеспечить 100% контроль онлайн-наблюдения за границей со страной-агрессором", – отметил спикер ГПСУ.

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Когда завершат проект

Мы сделаем все, чтобы граница с Россией была должным образом обустроена и чтобы работы завершились как можно быстрее,

– заверил Демченко.

Работы ведутся в соответствии с выделенными средствами и в рамках ведомственного плана Госпогранслужбы. Пока неизвестно, когда полностью завершат реализацию проекта.