Также наши военные заняли вражеские позиции. Эту операцию провели пограничники вместе с военными Вооруженных Сил Украины.

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Какую операцию провели пограничники и ВСУ под Бахмутом

Российские захватчики продолжают наступать на Бахмут, Донецкая область. Так, враги под прикрытием артиллерии попытались захватить одну из передовых позиций наших защитников.

Однако украинские пограничники переждали вражеский артналет в укрытиях. А затем начали успешно работать по врагу. В частности, они:

открыли огонь, когда пехота россиян начала приближаться;

провалили попытку врага совершить штурм.

После того как наши военные нанесли потери россиянам, те принялись бежать.

Охранники границы с воинами ВСУ контратаковали и заняли позиции врага. В ходе боя 9 оккупантов уничтожены, еще ориентировочно 20 ранены,

– заявили в Госпогранслужбе.

По данным наших военных, украинские силы обороны продвинулись на 300 метров и закрепляются на новых позициях.

Что происходит в районе Бахмута