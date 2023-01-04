Також наші військові зайняли ворожі позиції. Цю операцію здійснили прикордонники разом з військовими Збройних Сил України.

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Яку операцію здійснили прикордонники та ЗСУ під Бахмутом

Російській загарбники продовжують наступати на Бахмут, що на Донеччині. Так, вороги під прикриттям артилерії спробували захопити одну з передових позицій наших захисників.

Проте українські прикордонники ворожий артналіт перечекали в укриттях. Проте згодом почали успішно працювати по ворогу. Зокрема, вони:

відкрили вогонь, коли піхота росіян почала наближатись;

провалили спробу ворога здійснити штурм.

Після того, як наші військові завдали росіянам втрат, вони почали тікати.

Охоронці кордону з воїнами ЗСУ контратакували та зайняли позиції ворога. В ході бою 9 окупантів знищено, ще орієнтовно – 20 поранено,

– заявили в Держприкордонслужбі.

За даними наших військових, українські Сили оборони просунулись на 300 метрів та закріплюються на нових позиціях.

Що відбувається в районі Бахмута