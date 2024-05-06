Украинские пограничники отошли от пасхальных традиций. Они уничтожили российские яйца.

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Специально для "гостей"

Пограничники показали видео, в котором яйцо, разрисованное в цветах ВСУ, уничтожает яйца с российским флагом. Эту запись посвятили Пасхе. На кадрах можно увидеть, что яйца с российским флагом не выдерживают ударов яиц, раскрашенных в цветах нашей армии.

В наших, украинских, традициях все совсем по-другому. Но специально для "гостей" пограничники готовы несколько отойти от устоявшихся обычаев,

– говорится в сообщении.

Пограничники уничтожили российские яйца: смотрите видео

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