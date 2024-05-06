Украинские пограничники отошли от пасхальных традиций. Они уничтожили российские яйца.
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Специально для "гостей"
Пограничники показали видео, в котором яйцо, разрисованное в цветах ВСУ, уничтожает яйца с российским флагом. Эту запись посвятили Пасхе. На кадрах можно увидеть, что яйца с российским флагом не выдерживают ударов яиц, раскрашенных в цветах нашей армии.
В наших, украинских, традициях все совсем по-другому. Но специально для "гостей" пограничники готовы несколько отойти от устоявшихся обычаев,
– говорится в сообщении.
Пограничники уничтожили российские яйца: смотрите видео
Украинские бойцы дронами отправили куличи собратьям в Крынки
- В Крынках, где Силы обороны держат плацдарм на левом берегу Днепра, ад. Однако ВСУ держатся там, а все попытки россиян выбить их оттуда терпят неудачу. На Пасху в Крынки передали куличи.
- Видео того, как дрон понес в Крынки куличи, выложили у себя на странице известные фотографы Либеровы.
- Либеровы отметили: продолжается их большой сбор на тысячу FPV-дронов. Железные птички на некоторых участках фронта является не только оружием – они выполняют и логистические задачи. Каждая гривна бережет жизнь наших героев, ссылки на сбор можно увидеть в сториз фотографов.